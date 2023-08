Santiago Creel afirma que ya no existe división con el PRD en el Frente Amplio por México

El diputado federal panista, Santiago Creel Miranda afirmó que ya no existe la división con el PRD, que amenazaba al Frente Amplio por México, para el proceso electoral de 2024.

Durante su gira en Acapulco, donde se reunió con simpatizantes de los partidos PAN, PRD y PRI, el legislador sostuvo que “los problemas habidos se han superado con el PRD”, luego de que el partido del sol azteca confirmó que continuará en la coalición.

“Están esperando (el PRD) la explicación del Comité Técnico (de porque no se incluyó a sus dos aspirantes en la elección de candidatos) y seguramente, mañana o pasado se estará anunciando este reencuentro", dijo en conferencia de prensa en la zona Dorada del puerto.

Manifestó que como aspirante a la candidatura presidencial: “estoy muy contento de haber pasado a la siguiente etapa".

Añadió que debido a que la coalición avanza, por lo que visitó Guerrero ya que se encuentran a 42 semanas de la última etapa del proceso para elegir a la o el coordinador del Frente.

FOTO: Especial

Aseguró que el proceso es legítimo, y consideró que el ejercicio que “estamos llevando a cabo, ya no deciden los jefes de partido, sino la sociedad, y llegó para quedarse”.

Agregó que busca ser quien encabece el Frente, pero expuso que respetará los resultados: “Me estoy sometiendo al mandato de la gente, y esto va ayudar a la democracia del país”.

Por otra parte, señaló que está en contra de la polarización que se orquesta desde Palacio Nacional. En ese sentido, se dijo preocupado sobre la campaña que realizan las "corcholatas" con espectaculares, pinta de barbas, y calcomanías en vehículos.

El panista consideró que esa campaña se debe a que los aspirantes de Morena “no suben en las encuestas, y por eso está enojado el presidente (…) un día me menciona a mi, al otro día menciona a otros aspirantes del Frente en sus mañaneras".

“A veces se mete con mi familia y le respondo, porque, eso sí, no le dejo pasar una al presidente, ya sabe que conmigo hay respuesta y, si el quiere insultarme le voy a doblar la apuesta, cada vez que lo haga. Un presidente no está para insultar, ni descalificar, un presidente no está para acosar o presionar", dijo.

Por eso “quiero dar otra cara, quiero dar una cara de reconciliación, una cara de reconstrucción de nuestras instituciones y de recuperación de nuestro estado de derecho, de recuperación de nuestro sistema de salud”, reafirmó.

También se pronunció sobre los nuevos libros de textos gratuitos, los cuales dijo presentan una “historia totalmente sesgada”.