Santiago Creel: "Quiero coordinar a toda la oposición y tengo en mi mente a Movimiento Ciudadano"

Aspiro a ser el coordinador del Frente Amplio por México porque me he dedicado a construir instituciones y estoy decidido a que, si llego a serlo, voy a agrupar a toda la oposición (PAN, PRI y PRD) y también tengo en mi mente a Movimiento Ciudadano, afirmó Santiago Creel Miranda ante los jóvenes panistas de todo el país.



En el encuentro “De Frente Por Nuestro Futuro “, organizado por la Secretaría de Acción Juvenil del Partido Acción Nacional, pidió a las y los representantes que acudieron de todas las regiones del país a que no duden, no se distraigan y tengan la seguridad que la oposición ganará en 2024.



“Estoy convencido, decidido que si llego a ser Coordinador del Frente Amplio Por México voy a agrupar a toda la oposición”, dijo al subrayar que para él la política es hacer posible lo imposible.

Aseguró que agrupará al bloque opositor en caso de que sea coordinador del Frente Amplio por México

FOTO: Especial

“Yo ya tengo en mi mente a Movimiento Ciudadano, a los líderes sociales, a los líderes gremiales, a los gobernadores de Morena empiezan a titubear, a quienes están arrepentidos, porque tenemos que construir el polo opositor más grande y más poderoso que ha tenido México “, recalcó.

Invitó a los representantes juveniles del PAN a dedicar el 100 por ciento de su esfuerzo y no perder un día sin dar un paso y dos y tres; y si se tropiezan se levantan. Nunca se conviertan en víctimas y no se estén doliendo de sus tropiezos porque una derrota puede convertirse en un gran triunfo.



En su camino por coordinar los esfuerzos del FAM, Creel Miranda estimó que están por delante 42 semanas para concretar el cambio por México.



Por la mañana, el diputado Creel Miranda asistió al informe de labores que presentó el diputado Luis Acevedo en la sede del World Trade Center de la Ciudad de México.



El diputado Santiago Creel Miranda dijo que la alcaldía Benito Juárez es el faro de la democracia en la Ciudad de México, gracias a la cercanía y el trabajo de los liderazgos panistas.



En su mensaje pidió el apoyo ciudadano para que Acción Nacional siga vigente en esta alcaldía, como lo ha sido en estos 23 años, con gobiernos ejemplares.



Destacó además que dirigentes como los que ha tenido el PAN en la Ciudad de México y, en particular en Benito Juárez, han hecho frente a los malos gobernantes de Morena por lo que los invitó a seguir adelante y demostrar que Acción Nacional es la opción para el cambio en 2024.