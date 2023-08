Sheinbaum hace el llamado para continuar con la 4T: no todo se puede hacer en 6 años

En seis años de gobierno no se puede hacer todo, aseguró Claudia Sheinbaum, por lo que, dijo, es necesario continuar con la Cuarta Transformación. En Villa Corzo, Chiapas, la aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación recordó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador está por cumplir cinco años en el poder.

"No todo se hace en seis años, apenas va a cumplir cinco años el Presidente, no todo se puede hacer en seis años, pero de lo que estamos convencidos es que para seguir avanzando tenemos que caminar por el rumbo de la Cuarta Transformación", dijo ante miles de simpatizantes.

Crédito: Especial

La ex jefa de Gobierno también aseguró que no habrá una sociedad justa si hay pobreza. En la Asamblea Informativa, que es parte de su gira por el país, aseguró que ahora se atiende esta situación a través de los distintos derechos.

"Nunca va haber una sociedad justa si hay pobreza en un país y para que no haya pobreza no es un asunto de que se es flojo o que uno no trabaja, no, es un sistema que llevó a esa situación y se atiende con el derecho a la educación, el derechos a la salud, con los programas sociales y elevando el salario mínimo como lo hizo el presidente de la República", afirmó.

Destacó que 8 millones de mexicanas y mexicanos han salido de la pobreza gracias a la política social implementada por el Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Crédito: Especial

"Nosotros sabemos que México crece solamente si por el bien de todos primero los pobres y recientemente salió un estudio que se hizo a nivel nacional y en ese estudio se demostró que con esta política 8 millones de mexicanos y mexicanas salieron de la pobreza.

"También se demostró que disminuyeron las desigualdades, por eso sabemos que vamos por el camino correcto, porque antes ni disminuía la pobreza, aumentaban las desigualdades y se vendían los recursos de la nación’’, agregó.