Xóchitl Gálvez en Hermosillo: "Están tratando es crear una mala imagen de mi persona"

Xóchitl Gálvez está en Hermosillo, Sonora, donde se reunirá con organizaciones sociales como parte de su gira para lograr las firmas necesarias que la lleven a convertirse en la ganadora de la elección interna de PAN y sus aliados, para luego aspirar a ser la candidata a la presidencia de la República.

No cree en las palabras del presidente

Previo a su participación con el pueblo de Sonora, informó no cree en las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que con sus dichos no busca, de ninguna forma, llevarla a un tema de desafuero, pues no quiere repetir lo que le hicieron a él cuando era jefe de gobierno de la CDMX.

"Yo creo que no le creo porque para qué mandó a denunciarme. Sabe que tener una empresa no es un delito, son formales y serias mis empresas. No hay una sola manifestación de obra otorgada de manera ilegal cuando fui delegada. Cuando llegaron los de Morena no me pudieron denunciar de nada. En ese sentido lo único que están tratando es crear una mala imagen de mi persona", dijo ante los medios de comunicación.

Crédito: Especial

Asegura que AMLO quiere "tiznarla"

Pero también aseguró que si no hay una intensión legal detrás de todos los dichos que ha lanzado en su contra, deben tener un objetivo, y ese claramente es "tiznarla", como ha dicho el propio AMLO en diversas ocasiones, y está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias en este camino rumbo a la presidencia.

Por último, confirmó que únicamente está concentrada en su trabajo como representante de la oposición. "El presidente está dispuesto a ser el jefe de campaña de sus corcholatas. Yo lo que haré será respetar la Ley y continuar trabajando. Ya tengo 254 mil firmas y vamos por las 300 mil. Eso es lo mío, buscar firmas y ganar la elección interna".

Crédito: Especial

Se reúne con madres buscadoras

La aspirante a coordinar el Frente Amplio Por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, señaló que sostuvo una reunión con la líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Flores Armenta y dijo que le da mucho coraje escuchar que las autoridades no hacen nada con el tema de las personas de desaparecidas.

En un encuentro con ciudadanos realizado en el salón de eventos La Cascada, en Hermosillo, Sonora, precisó que en el tema de seguridad el Gobierno Federal ha fracasado y el país está ensangrentado, sus políticas de seguridad no funcionaron.

“Yo no les voy a dar abrazos, aquí se va a aplicar la Ley y quien la haga la va a pagar, eso sí es lo que tenemos que hacer en el país, me da mucho coraje recibir a las madres buscadoras y ver el abandono que tienen con sus hijos desaparecidos, me da mucho coraje escuchar cuantas mujeres sus hijas están desaparecidas y la autoridad no hace nada”.

Además, señaló que la conmovió escuchar que los ciudadanos en Cajeme, Sonora, no pueden salir a las calles porque la violencia e inseguridad es muy grande y viven con miedo. Por eso, aseguró que a ella no le va a temblar la mano para perseguir a los delincuentes y se va a aplicar la Ley y se brindará seguridad y paz en el país.

En contraparte, aseguró que, en Hermosillo, el Alcalde Antonio Astiazarán sí está haciendo bien las cosas, porque apuesta a las energías limpias y resuelve el tema de seguridad, adquirió un parque completo de patrullas eléctricas que se recargan con energía solar, entonces ahora hay 300 unidades recorriendo la ciudad y brindando tranquilidad a los ciudadanos y ese es camino que se debe seguir.