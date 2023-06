Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco presentan su renuncia al Congreso rumbo a 2024

Los tres aspirantes presidenciales en el Congreso, Ricardo Monreal Ávila (Morena), Gerardo Fernández Noroña (PT) y Manuel Velasco (PVEM), solicitaron ya a la Comisión Permanente del Congreso su solicitud para separarse de sus encargos por tiempo indefinido y poder competir en la contienda interna para la candidatura presidencial y de cara a la elección de 2024.

La Comisión Permanente dará hoy paso a las licencias en la sesión ordinaria. El senador y coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, envió su solicitud para separarse de su cargo de manera indefinida a partir de las 16:00 horas del viernes 16 de junio.

La petición está firmada con día 12 de junio y fue enviada al presidente de la Comisión Permanente del Congreso, el senador morenista Alejandro Armenta Mier.

El morenista dejará de ser el presidente de la Junta de Coordinación Política de los senadores. FOTO: Archivo.

Todos están cumpliendo con la normativa de Morena

A su vez, el diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, también envió su solicitud hace un par de día y ya se encuentra agendada en la Gaceta Parlamentaria de la sesión ordinaria de la Comisión Permanente el día de hoy.

En su documento, el diputado federal solicita la licencia por tiempo indefinido para separarse de su cargo como legislador federal a partir del jueves 15 de junio.

"Pido a usted que dicha solicitud sea sometida a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso que se encuentra sesionando durante el segundo receso del segundo año legislativo", expone.

El integrante del PT es uno de los perfiles más reconocidos. FOTO: Archivo.

Tenían hasta el viernes para renunciar

Lo anterior, explica Fernández Noroña, porque ha decidido participar como precandidato en el proceso interno para elegir la candiatura a la Presidencia de la República de la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, PT y Verde Ecologista.

Asimismo, el coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco Coello, ha solicitado licencia también para separarse por tiempo indefinido.

El exgobernador de Chiapas es una de las figuras más relevantes en el PVEM. FOTO: El Heraldo Media Group.

"Ahora iré a cumplir un nuevo reto en mi vida y una de mis mayores aspiraciones en política con mucha responsabilidad, de cara a la ciudadanía y amor a México", precisó.

Monreal y Fernández Noroña pedirán presupuesto para el proceso interno

Al anunciar su licencia a sus cargos, los legisladores federales Ricardo Monreal Ávila (Morena) y Gerardo Fernández Noroña (PT) anunciaron que solicitarán presupuesto a los partidos políticos para solventar los gastos de los recorridos qué por 42 días realizarán a lo largo del país para promocionar sus propuestas.

En entrevista a medios, Monreal Ávila, quien ya pidió licencia para separarse de su cargo el viernes, dijo que debe ser una adendum la que la dirigencia nacional de Morena deba integrar a la convocatoria para definir al coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, donde se incluya el tope de presupuesto y el financiamiento de los partidos políticos Morena, PT y PVEM.

El zacatecano dijo que esa propuesta de la hará personalmente al líder nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, para que también se fije un tope de gastos y la fiscalización de los recursos.

"No hay tope, no hay nada. Esa es una ausencia que puede resolverse en un adendum, que vamos a plantearlo con Mario", indicó.

Incluso planteó que haya sanciones para quienes no acaten las reglas de la convocatoria y sea la Comisión de Honestidad y Justicia que detalle las sanciones.



Por el momento, Ricardo Monreal adelantó que los gastos de los recorridos que deberá hacer del 19 de junio al 27 de agosto saldrán de sus ahorros.

"Ojalá el Partido me apoye", expuso.

Por separado, el todavía diputado federal por el PT, Gerardo Fernández Noroña, también dijo que sus recorridos los absorberá de su bolsillo, pues a partir del 15 de junio ya no tendrá su dieta como diputado federal, pues pedirá licencia a su cargo.

Ante eso sostuvo que pedirá a Morena que los partidos políticos aliados sean los que otorguen los recursos económicos a los seis aspirantes a coordinadores de la Defensa de la cuarta transformación.

En otra conferencia de prensa, el senador con licencia, Manuel Velasco Coello, expresó que el país necesita más acuerdos y menos desencuentros. Ante eso, adelantó que pedirá a la alianza MORENA-PVEM-PT que impulsen la propuesta de gobiernos de coalición.