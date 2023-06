Ricardo Monreal estrena #MonReality, su propio reality show en internet junto a su familia

Previo a la contienda interna de Morena, el aún senador Ricardo Monreal Ávila lanzó un reality show, nombrado como "Monreality" donde se ven momentos que tiene con su familia, amigos y colaboradores.

"Al equipo se le ocurrió un reality show, ya verán qué divertido", dijo Monreal.

En un primero capítulo, el legislador por Zacatecas presenta a sus hijas Anita y Caty, así como a su esposa Marichuy, a quien de cariño le dicen la reina.

Las cámaras lo siguen desde el domingo

En las primeras imágenes se ve cómo el senador vivió el Consejo Nacional de Morena e intercambió saludos y charlas con los otros cuatro aspirantes presidenciales de Morena: el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo y el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón.

También intercambia puntos de vista con el líder nacional de Morena, Mario Delgado. En su lugar de trabajo, se puede ver cómo el legislador le llama la atención a sus trabajadores porque no están en las oficinas y es lunes por la mañana.

Es uno de los contendientes por la candidatura de Morena. FOTO: Archivo.

Prevé una campaña exitosa

"Todavía no me voy hasta el viernes me voy, ni el fotógrafo vino, ya no hace caso nadie, hasta el viernes me voy, denme chance de agotar mi periodo, todavía faltan cuatro días, ya está solo, ya nadie me pela, ya ni el fotógrafo me hace caso", expresó.

Al despedirse de los medios, luego de que anunció que este viernes deja su escaño para poder participar en la interna de Morena que definirá al candidato presidencial, Monreal dice en tono de broma "a ver cuántos kilos bajo de peso en la campaña".

El político dijo estar preparado para la contienda interna. FOTO: Especial.

Muestra los momentos más importantes de su día

En una de las escenas, el todavía presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado dice que está estresado porque no ha desayunado y solo se ha comido una manzana.

Los capítulos del reality show serán cada semana, donde se resaltará los eventos importantes de Ricardo Monreal en esta estapa de contienda interna por la Presidencia de la República rumbo al 2024.