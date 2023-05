Mario Delgado instruye a diputados a ir de “cazamapaches” en Coahuila y Edomex

Detalló que los diputados se dividirán entre ambas entidades para caminar en sus calles Cuartoscuro

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, instruyó a los diputados federales de Morena a fungir como “cazamapaches” en los procesos electorales de Coahuila y el Estado de México el próximo 4 de junio.

En entrevista posterior a la reunión que sostuvo con 137 de los 201 diputados de la bancada mayoritaria de Morena para convocarlos a “no aburguesarse” y condicionarlos a apoyar en las campañas de Delfina Gómez en el Estado de México y de Armando Guadiana en Coahuila, con la advertencia de que en 2024 todos querrán alguna candidatura, el dirigente detalló que también les pidió vigilar el proceso de los llamados “mapaches electorales” y evitar así la compra de votos.

“¡Ah! una cosa que se me olvidó decirles, les vamos a encargar a los diputados que nos van a ayudar en Coahuila y en el Estado de México, que vigilen que no haya compra de votos, que estén tras los mapaches, van a ir de cazamapaches y sobre todo van ir a tocar la conciencia de la gente para que el PRI no cumpla 100 años en ninguno de estos dos estados”, señaló el dirigente nacional de Morena.

A pregunta directa de cómo tomaron los diputados el amago de que pasará lista para identificar quienes atienden el llamado a reforzar la campaña en Coahuila y el Estado de México, Delgado que se tratará de un pase de lista fraterno. “Un pase de lista fraterno para ver quién va, quién no va, para que no se me aburguesen. Que todos caminen, que todos apoyen, aporten a este movimiento”, señaló Delgado.

Los legisladores van a promover el proyecto de los candidatos de Morena en cada entidad FOTO: Cuartoscuro

Detalló que los diputados se dividirán entre ambas entidades para caminar en sus calles y promover el proyecto de los candidatos de Morena en cada entidad.

“Hay diputados que tienen familiares en algún municipio, hay diputados que prefieren ir a algún estado que les queda más cerca, hay diputados que prefieren zonas urbanas, rurales, en fin. Queremos que estén en lugares donde, efectivamente, nos puedan ayudar. Va haber más diputados en las zonas que son más complejas, que son donde tradicionalmente han practicado la compra del voto o la presión sobre la gente para que no vote por Morena”, detalló.

En tanto al ser cuestionado sobre si el llamado a las “corcholatas” a que se olviden por un momento del 2024 y se concentren en las elecciones locales del próximo 4 de junio, se extendió a los diputados de Morena que también hacen campaña a favor de su “corcholata” favorita, el dirigente señaló que primero está la elección de este año.

“No, lo que les dije es que, para llegar al 24, hay que pasar por el 23. Entonces, pues los quiero ver en campo, trabajando, ayudando al movimiento”, señaló Mario Delgado.

Con información de Almaquio García.

