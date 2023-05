Mario Delgado pide a Morena no "aburguesarse" y apoyar al partido en Coahuila y Edomex

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, advirtió a los militantes y funcionarios del partido que deben apoyar las campañas electorales en Coahuila y el Estado de México y tras referir que en 2024 todos buscarán candidaturas subrayó que “amor con amor se paga”.

En conferencia de prensa, a pregunta directa, el líder morenista detalló que la reunión que sostendrá la tarde de este martes en el Palacio de San lázaro con los integrantes de la bancada mayoritaria de Morena, es para convocarlos a apoyar las campañas de Armando Guadiana en Coahuila y de Delfina Gómez en el Estado de México, advirtió que pasará lista de quiénes atienden el llamado, porque dijo, en 2024 todos buscarán candidaturas.

“Ahí les voy a avisar que vamos a pasar lista para ver, quién va y a dónde va y cuántos días va porque seguramente todos en el 2024 van a querer ser candidatos y acuérdense que en este partido ´amor con amor se paga´ entonces los quiero ver en Coahuila y los quiero ver en el Estado de México caminando en favor del movimiento”, señaló Delgado.

Delgado espera apoyo de la militancia Foto: Cuartoscuro

El dirigente refirió que es periodo de receso y no quiere que se vayan a aburrir, por ello pueden apoyar las campañas en las dos entidades que tendrán elección el próximo 4 de junio.

El Heraldo de México publicó el pasado lunes que los diputados federales de Morena, aprovechan el periodo de receso para intensificar sus campañas de promoción de las “corcholatas” de cara al proceso de elección del candidato presidencial.

“Primero vamos a empezar a organizar el Plan C, pero segundo, es para invitarlos a que no se me aburguesen, los quiero ver en Coahuila y los quiero ver en el Estado de México, caminando y trabajando a favor del movimiento, vamos a organizarnos para que vayan a caminar, que van a hacer en este mes de mayo, ya no hay sesiones, entonces no quiero que se me vayan a aburrir, que se vayan a la lucha al Estado de México y a Coahuila” recalcó.

¿El mensaje va también para el canciller?

A ser cuestionado sobre si el mensaje es también para el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, con quien no se ha reunido para hablar sobre su inconformidad por la falta de reglas para las corcholatas y para que apoye con su presencia en Coahuila y el Estado de México, Delgado señaló que el mensaje es para todos.

“Pues para todos, aquí todos tenemos que trabajar así nos enseñó Andrés Manuel López Obrador, tenemos que trabajar a favor del movimiento en donde se necesite, en estos momentos se necesita en Coahuila principalmente y también en el Estado de México, no lo dejamos atrás. Hay que caminar, aquí no hay militantes de primera y de segunda, entre todas y todos construimos el movimiento”, subrayó el dirigente.

En este contexto señaló que al menos tres de las “corcholatas”, atendieron el llamado que hizo la semana pasada para olvidarse por el momento del 2024 y apoyar en las elecciones locales en Coahuila y el Estado de México, el primero en levantar la mano, dijo, fue el senador Ricardo Monreal quien estuvo el fin de semana pasado apoyando al coahuilense Armando Guadiana.

Ebrard es uno de los favoritos para contender en 2024

El segundo que hará acto de presencia en la misma entidad, es el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, estará el próximo domingo 14 de mayo apoyando a su correligionario; la tercera corcholata será la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, ella asistirá el 21 de mayo a uno de los actos de campaña de Guadiana.

Sin embargo, del único que no ha tenido respuesta, debido a que se ha reunido con el dirigente, es el canciller Marcelo Ebrard. “Yo lo he estado buscando pero no he logrado reunirme con él, yo quisiera hacerlo a la brevedad posible”, señaló Mario Delgado.

Sostendrá reunión con “corcholatas”

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado sostendrá la primera semana de junio una reunión con las “corcholatas” para iniciar con la definición de las reglas para el proceso de elección interna del candidato a la Presidencia de la República en 2024.

En conferencia de prensa, el líder morenista fue cuestionado sobre lo dicho por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien pidió a Delgado, esclarecer las reglas para evitar que la “Ley de la Selva” impere en Morena, en respuesta el dirigente señaló que coincide con el canciller y señaló que es un elemento fundamental en la Cuarta Transformación

“Coincido con él claro que tiene que haber reglas, yo les he comentado que estamos concentrados en Coahuila y el Estado de México, ojalá nos ayude Marcelo Ebrard en Coahuila y una vez que pasen estos procesos electorales vamos a juntarnos porque vamos a tener mucho diálogo con ellos, vamos a tener inclusión absoluta, no vamos a dejar fuera a nadie, no vamos también a imponer reglas en Morena nos tenemos que poner de acuerdo entre todos, si de plano no coincidimos el partido tendrá que tomar una determinación”, señaló.

Muestra gráfica donde asegura que su partido esta arriba en la preferencias electorales Foto: Cuartoscuro

En este contexto, Delgado señaló que se reunirá con los aspirantes a la candidatura presidencial al día siguiente de las elecciones en Coahuila y el Estado de México.

“Pasado el 4 de junio, la semana del 5 de junio, los voy a invitar a que tengamos una primera reunión y establecer ya nuestra ruta de trabajo y respetar los tiempos que hemos hablado” aseguró el líder morenista.

Detalló que a convocatoria se realizará la segunda quincena de junio-principios de julio, en esa etapa se podrán inscribir todos los que quieran participar, posteriormente el Consejo Nacional tendrá que revisar los nombres de quienes se inscriban y en máximo dos semanas se dará a conocer la primera lista de quiénes participarán en la primera encuesta que se realizará a finales de julio o principios de agosto.

Abundó que a partir de los resultados de la primera encuesta se determinará los nombres de quienes participarán en la segunda y última encuesta que se realizará como fecha máxima en noviembre próximo.

