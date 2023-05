Mario Delgado advierte que no permitirá a nuevas organizaciones políticas colgarse de Morena

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado deslindó al partido de las organizaciones políticas que recientemente obtuvieron su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE) conformadas por morenistas y advirtió que no permitirá que "se cuelguen del movimiento ni que funcionen como grupos de presión al interior para la definición de candidaturas en los procesos electorales”.

“Respetamos la libertad de organización que establece la ley y la posibilidad de que haya organizaciones políticas, pero no nos gusta que se cuelguen del nombre o de los conceptos de nuestro movimiento. Si quieren participar en favor de la Cuarta Transformación que lo hagan desde Morena, donde siempre serán bienvenidos. Me parece una incongruencia que militantes de nuestro partido al mismo tiempo estén formando otro tipo de organización, como si no tuvieran espacio aquí en Morena”, señaló el dirigente.