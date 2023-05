Alejandra del Moral Vela presenta a empresarios su plan de gobierno y ofrece ser su aliada

La candidata de “Va por el Estado de México”, Alejandra Del Moral Vela dio a conocer al sector económico mexiquense, su proyecto de gobierno en la materia en el que destacan 10 puntos y recalcó que la mejor política social es la económica y la generación de empleo, por lo que ofreció ser su aliada.

La priista y originaria de Cuautitlán Izcalli encabezó el foro “Competitividad para el desarrollo” en donde estuvieron los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCEM) y del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales (CONCAEM), Laura González Hernández y Gilberto Sauza Martínez, respectivamente.

En su mensaje, resaltó que se tienen todas las ventajas competitivas para hacer a la entidad mexiquense en el campeón de generación de empleo, oportunidades e inclusión social.

Indicó que ella representa el proyecto de la reconciliación, donde sumarán capacidades, y acciones para detonar el crecimiento económico y que la entidad sea motor del desarrollo.

No obstante, aclaró que todo esto no podrá pasar si no se escoge el camino correcto y aseguró que ella se reconoce de la generación millennials que busca sentar los cimientos de los próximos 20 años y no sólo de seis años.

"Tenemos todas las ventajas competitivas, pero pueden ser arruinadas si no elegimos el camino correcto. Hoy quiero invitarles a que hagan equipo conmigo, a que juntas y juntos logremos un camino de confianza”, declaró.

“Porque efectivamente ya soy la generación millennial, soy quien puede hoy y tiene el firme compromiso no de enquistar una ideología política, sino sentar las bases no para seis años de gobierno, sino para 20 años de desarrollo en el futuro de nuestras generaciones”.

Del Moral Vela expresó a los empresarios que el proyecto de Morena es una ideología caduca y que ve al sector con desconfianza, resentimiento y como una amenaza, en contraste el suyo los ve como aliados del progreso.

“El proyecto de Morena, desde mi ideología y pensamiento es una ideología caduca, ve a los empresarios con desconfianza, resentimiento y como una amenaza, y yo creo que todos los mexiquenses aspiran a ser mejores”, indicó.

Por lo anterior, la candidata aliancista dio a conocer las 10 principales propuestas que implementará en su administración de llegar a ganar la gubernatura mexiquense.

De entrada, prometió, facilitar la actividad empresarial y sin impuestos; la creación de dos fideicomisos para promover la competitividad y dar mantenimiento a 130 Parques Industriales; cero tolerancia a la corrupción; y uso de tecnologías para facilitar la actividad económica.

Además innovar en la mejora regulatoria; apoyo a pequeños y medianos emprendedores; fortalecer el Instituto Mexiquense del Emprendedor; impulsar créditos a la palabra; y regular con los municipios al comercio informal.

Compromisos con la discapacidad

Más tarde, la candidata aliancista, Alejandra Del Moral Vela, se reunió con personas con alguna discapacidad y les ofreció también acciones para fortalecer su inclusión social y laboral.

Desde la Plaza de Los Mártires, anunció que dará continuidad a la Red Estatal Especializada en Rehabilitación que atenderá a 240 mil personas, al tenerse una unidad en Cuautitlán Izcalli y Tecámac, y se construyen otras en Atlacomulco, Chalco y Tejupilco.

También se buscará concluir 25 unidades de rehabilitación en igual número de municipios, que hoy no tienen; crecer a 200 la flotilla de unidades para la atención de este grupo; mejorar la infraestructura urbana y accesibilidad al transporte; y sanciones más duras a quien ocupe lugares designados para este sector.