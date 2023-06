Elecciones México 2023: ¿cómo obtener la credencial del INE con género no binario?

En México, el tema de diversidad de género sigue avanzando a pasos agigantados y el Instituto Nacional Electoral (INE) ha sido partícipe de apoyar esta decisión de los ciudadanos cuya identidad de género no es ni hombre ni mujer.

Ante esto, en el segundo mes del 2023, el órgano electoral incorporó el reconocimiento con este dato de personas no binarias en su credencial de elector en el apartado de “sexo”.

Muchas personas cambiaron su género a no binario en su identificación Foto: Especial

Esta referencia tiene como fin, avanzar en el ejercicio democrático y de protección a los derechos pertenecientes a la diversidad sexual. Por ello, las personas que se identifican por el género no binario, podrás especificar en su identidad en este apartado por medio de una “X”, esto sustituyendo la H o M, las cuales se refieren a hombre y mujer, respectivamente en este campo.

¿Qué es una persona no binaria?

Aunque son identificables como hombre y mujer o masculino y femenino, el género no binario corresponde a estas personas que no están definidos por ninguno de los dos sexos antes mencionados.

Asimismo. las personas del género no binario rechazan a que los llamen bajo el pronombre “él o ella”. En México y otros países del mundo, muchos han optado por implementar un pronombre de género neutro que les permita designarse, este se la ha denominado, “elle”.

Ya es posible solicitar tu credencial del INE con género no binario Foto: Especial

Demi Lovato, Sam Smith, Miley Cirus, Ezra Miller, Elliot Page, Halsey, entre otros artistas, han reconocido abiertamente a través de sus cuentas oficiales que se sienten identificados con el género no binario.

¿Cómo tramito mi credencial para votar con el género no binario?

Muchos ciudadanos identificados con el género no binario, han querido modificar este dato en su identificación oficial y así poder ejercer su voto en los próximos comicios. Para ello, deberán realizar este trámite en un Módulo de Atención Ciudadana del INE.

Las personas interesadas realizar este proceso, deberán: presentar su acta de nacimiento original en las que se les reconoce como persona no binaria. Para ello, la “X” se especificará tanto en la parte superior de la fotografía como en la Clave Única de Registro de Población (CURP) y la Clave de elector.

De no contar con este documento que avale la identidad como no binaria, únicamente se agregara esta “X” en la parte superior de la fotografía de la credencial, pero no al reverso con el fin de no alterar los datos que ya fueron registrados.

De esta manera, las personas no binarias también podrán solicitar que el dato del sexo sea visible en la credencial para votar así así lo desean.

