Mariela Gutiérrez, alcaldesa de Tecámac, pide licencia para unirse a la campaña de Delfina Gómez

La alcaldesa de Tecámac, Mariela Gutiérrez Escalante, solicitó licencia para separarse de su cargo a partir del 1 de abril y reincorporarse hasta el 6 de junio, a fin de colaborar en la campaña de la candidata al gobierno del Estado de México de la Alianza Juntos Haremos Historia, Delfina Gómez.

Durante sesión de Cabildo, se aprobó también el nombramiento de la primera regidora Lilia Rivera Gutiérrez, como Presidenta Municipal Por Ministerio de Ley, durante el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2023 y hasta el 5 de junio del mismo año.

En su exposición de motivos, Gutiérrez Escalante refiere que buscará contribuir al triunfo electoral del que derivará la transformación tan anhelada por las y los mexiquenses.

La presidenta municipal señaló que “a lo largo de los 51 meses en que he desempeñado este honroso cargo que los tecamaquenses me confirieron he procurado que los actos derivados de mi proceder tanto en lo público como en lo privado se ciñan estrictamente a lo que establecen las leyes, la moral y las buenas costumbres”.

“Para poder aceptar tan honrosa invitación y no vulnerar la equidad en el proceso electoral antes mencionado, considero que resulta imprescindible tomar esta decisión con la cual, adicionalmente puedo garantizar la imparcialidad de las y los integrantes del gobierno que encabezó y que al realizar todo tipo de actividades políticas y de promoción no pondré en entredicho la legalidad y la labor de nuestro gobierno”.

