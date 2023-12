Priistas conformarán grupo mixto tras desaparición de su bancada legislativa en Veracruz

Tras la desaparición de la bancada priista en el Congreso del Estado de Veracruz por la renuncia de la diputada Anilú Ingram Vallines al Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marlon Ramirez Marín indicó que sumarán al diputado independiente Hugo González Saavedra para conformar un grupo mixto.

El miércoles 20 de diciembre, la Legisladora anunció su renuncia al tricolor y su adición al “grupo Veracruz” de la Alianza Progresista, organización que en días pasados manifestó su apoyo a Claudia Sheinbaum Pardo.

Después de 20 años de militancia, Anilú Ingram renunció junto con más de 800 priistas integrantes del “grupo Veracruz” con representatividad en los 212 municipios de Veracruz.

“He presentado mi renuncia a mi militancia porque en el PRI de Alito yo no me quedo. En un acto de conciencia, congruencia y amor a mi estado, no podía quedarme a ser cómplice por omisión, del secuestro de una institución política que sí sirvió a México por casi un siglo, pero que hoy solo sirve a los intereses más oscuros, los caprichos de un hombre sin escrúpulos, los acuerdos debajo de la mesa y el hambre de poder de un grupo que nada ve por el bien común”, expresó en una conferencia de prensa realizada en Boca del Río.

Marlon Ramírez, exdirigente estatal del PRI, quien recién fue sustituido por Adolfo Ramírez Arana, confirmó que continuarán en el grupo legislativo la priista Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre y se sumará el diputado González Saavedra, quien llegó a la curul por el Partido Acción Nacional (PAN) y ahora es diputado independiente.

Ramírez Marín fungirá como coordinador del grupo mixto y dijo confiar en que se formalice su conformación para cerrar los trabajos de la LXVI Legislatura en el estado de Veracruz.

El PRI perdió su bancada en Veracruz

En la sesión ordinaria de este jueves 21 de diciembre se anunció el oficio en el que la diputada local Anilú Ingram Vallines notificó su renuncia al PRI y se declaró diputada independiente.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Juan Javier Gómez Cazarín, declaró que en el Grupo Legislativo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ya no hay espacio para la diputada expriista, en caso de que pretendiera sumarse.

Cabe recordar que el PRI perdió su bancada al quedarse con solo dos diputados locales, pues la cifra mínima es de tres integrantes. La mayoría legislativa la tiene el Movimiento de Regeneración Nacional.

