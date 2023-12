Respaldan políticos michoacanos a Carlos Torres Piña con carta a Mario Delgado

Con una carta en la que solicitaron al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena que se respete “la voluntad de la gente y postular perfiles que, además de ser congruentes con los principios de la Cuarta Transformación, tenga un trabajo territorial que garantice fuerza territorial y democrática”, 71 consejeros estatales, 35 presidentes municipales y nueve diputados locales de Michoacán ratificaron su apoyo a Carlos Torres Piña para convertirse en el candidato guinda al Senado de la República, de cara a las elecciones de 2024.

“Quienes suscribimos este posicionamiento hemos colaborado activamente en la fundación de Morena, en la integración del proyecto nación de la cuarta transformación, y hemos atendido puntualmente los llamados de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, de quien hemo seguido su valioso ejemplo de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. Por esa razón, y con pleno conocimiento de causa, manifestamos nuestro apoyo al compañero Carlos Torres Piña, quien ha conformado el mayor número de Comités de Defensa de la Cuarta Transformación para apoyar en todo Michoacán a Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra precandidata única a la Presidencia de la República”, se lee en el documento entregado a la dirigencia nacional del partido guinda.

Ven en su propuesta garantía de triunfo para Sheinbaum

Los firmantes dijeron ver en el exsecretario de Gobierno de Michoacán, quien renunció a este cargo para volverse promotor de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación, la mejor propuesta para garantizar el triunfo de Claudia Sheinbaum en Michoacán, con base en el trabajo territorial que ha emprendido por la defensa de la 4T, cuyos resultados han logrado aglutinar el respaldo de legisladores locales, presidentes municipales, sindicatos y diversos grupos sociales.

“Carlos Torres Piña construye la posibilidad de ser candidato a senador desde el territorio, organizando y movilizando a la militancia y a simpatizantes de la Cuarta Transformación. En su ruta de trabajo ha logrado sumar el apoyo de otros referentes políticos de Morena, legisladores locales, presidentes municipales, sindicatos y diversos grupos sociales, por lo que ha demostrado ser el referente de nuestro movimiento con mayor capacidad de convocar a la unidad que tanto necesita Michoacán”, afirmaron.

Tiene apoyo de sindicatos y campesinos

En este sentido, es importante mencionar que, como promotor de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Michoacán, Torres Piña conquistó el respaldo de cuando menos 27 agrupaciones sindicales y confederaciones campesinas; 35 presidentas y presidentes municipales; 9 diputadas y diputados locales, y 71 consejeros estatales de Morena.

“Confiamos en que Carlos Torres Piña podrá contribuir significativamente al triunfo de la Dra. Claudia Sheinbaum en Michoacán y por supuesto, acompañar su mandato desde el Senado de la República con la honestidad y lealtad que lo caracterizan”, agregaron.

Finalmente, los firmantes sostuvieron que, gracias a los trabajos territoriales que la militancia de Morena ha emprendido a lo largo y ancho de Michoacán, el triunfo de Claudia Sheinbaum estará garantizado, así como el del resto de candidatas y candidatos que se sumen al denominado Plan C que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador para que su movimiento obtenga el mayor número de espacios de elección popular en 2024.