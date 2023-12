Claudia Sheinbaum señala que el conflicto con el INE es herencia de Lorenzo Córdova

El conflicto interno que vive el Instituto Nacional Electoral (INE) es una herencia de Lorenzo Córdova, quien fungió como consejero residente en dicho organismo. Así lo señaló la precandidata única a la Presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, en un panel con medios de comunicación.

Es parte de la herencia de Lorenzo Córdova, se le preguntó, a lo que respondió:

"Sí, sí lo creo. El Instituto Nacional Electoral se volvió el espacio de un grupo y hoy lo vemos, está abiertamente militando en contra de nuestro movimiento cuando supuestamente era el árbitro.

Sigue leyendo:

Claudia Sheinbaum apoya impugnación a Ley SB4 impulsada en Texas

Alejandro Murat ofrece su apoyo a Claudia Sheinbaum: "Ha dado los resultados que México merece"

"Ya como árbitro militaba en contra del Presidente y lo que representaba nuestro movimiento, y ahora mucho más abiertamente", señaló.

La exjefa de Gobierno aseguró que se necesitan personas capaces para los puestos de alto nivel que han quedado vacantes.

"Hay mucha gente que está ahí desde los primeros momentos o que llegó con Lorenzo Córdova. Lo que hay que hacer es que haya personas honestas en esos espacios y capaces", dijo.

Crisis en el INE

Aunque Sheinbaum descartó que el organismo electoral esté viviendo una crisis interna.

"No lo veo, lo que pasa es que ahí hay una mayoría que no ha permitido los nombramientos por parte de la Presidenta del Instituto Nacional Electoral y tienen que resolverlo, pero una crisis que vea, no", aseguró.

Sheinbaum también habló de la Alianza Progresista Créditos: Especial

La renuncia de tres funcionarios de alto nivel generó un conflicto en el INE. Sin detallar los motivos, Jorge Humberto Torres renunció a la coordinación del área de Servicios de Informática, tras 20 años

laborando en el órgano electoral.

Dicha área se encarga del funcionamiento del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), pieza clave de

la jornada electoral.

Ante esto, el INE dijo que el proceso electoral de 2023-2024 está garantizado. Además, presentó su renuncia la encargada de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (Despen), Carmen Gloria Pumarino, y Jorge Alberto Gutiérrez García como director de Proyectos e Innovación Tecnológica.

Sheinbaum también habló de la Alianza Progresista, que fue presentada hoy y está integrada por ex priistas como Adrián Rubalcava, Eruviel Ávila o Alejandro Murat.

"No es que vengan a solicitar un espacio en el gobierno sino que ellos toman una decisión de salirse del PRI porque ya no están de acuerdo con lo que en su momento percibieron que representaban para ellos en ese partido político, eso es importante tomarlo en cuenta porque es una crisis de un modelo de alianza", agregó.

También habló de seguridad, proyectos para San Luis Potosí y educación, entre otros más.

dhfm