Alejandro Murat ofrece su apoyo a Claudia Sheinbaum: "Ha dado los resultados que México merece"

Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca, habló sobre su salida de la alianza de oposición y la creación de la Alianza progresista, "una figura que busca ser un movimiento que acompañe a Claudia Sheinbaum, pero que sea un espacio para diferentes mexicanos de diferentes posturas e ideologías". Dijo que quieren acompañar a la precandidata única de Morena a la presidencia de la República, en este proyecto del cual están convencidos.

En entrevista con Guadalupe Juárez para Heraldo Media Group, el exmandatario estatal reiteró que están muy equivocados quienes dicen que este movimiento se debe a que están buscando algún trabajo, una recompensa o algo fuera del tema político.

"No buscamos trabajos. Como actores de la vida pública hay que ser congruentes. El PRI cedió todos los espacios y la candidatura a la presidencia a un partido conservador (...) Hoy se desdibujó el PRI y se ha mimetizado con un partido conservador como Acción Nacional"

FOTO: Archivo

"Mañana se unirá más gente"

Alejandro Murat explicó que seguirán recorriendo diferentes rincones de la República mexicana, para sumar más rostros de personas que ya no comparten la visión del frente opositor, "una alianza que fue construida al vapor y que no tiene pies ni cabeza". Explicó que aún no han tenido acercamiento con Claudia Sheinbaum, pero que se ponen a disposición de la precandidata "y ella decidirá cuál es su visión y sus intenciones".

Además, explicó que mañana se hará un anuncio muy importante y se darán a conocer más personas que se suman a este movimiento. "Hemos luchado por ciertos principios y ciertos valores que hoy no se representan en el frente de oposición. Tenemos que ser congruentes", lamentó.

Por último, aseguró que se integrarán en donde les pida y en donde puedan colaborar con el proyecto de nación de Sheinbaum Pardo. "Estamos convencidos que tiene la capacidad y ha dado los resultados que México merece", finalizó.