Rita Ozalia Rodríguez: "En San Luis Potosí estamos listos para continuar con el segundo piso de la 4T"

Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, dirigente de Morena en San Luis Potosí con licencia, dijo que los grandes números positivos que tiene el partido guinda serán determinante en la elección del 2024, por lo que en el estado potosino la meta será sumar más de 607 mil voluntades ciudadanas convencidas, que se aportarán al total nacional.

“La meta es ganar la Presidencia y ganar la mayoría en ambas cámaras y en las legislaturas locales, presidencias municipales, nuestro Plan C es Claudia Sheinbaum quien asegura el segundo piso de la Cuarta Transformación, con ella estamos coincidiendo con nuestros aliados y sumando ciudadanos que están convencidos que la transformación de México es Morena”, indicó Rita Ozalia Rodríguez.

Respecto a su inscripción para participar en la fórmula de Morena al Senado, la dirigente estatal dijo que será en la primera fórmula por el Principio de Mayoría Relativa en SLP, misma que quedó establecida que será encabezada por un hombre, en este caso su compañero de lucha Gabino Morales.

“Nos queda claro que aquí lo que va primero es la Patria, es el Pueblo, y no los deseos y las aspiraciones personales, incluso para quienes quieren ser parte de la alianza; a mí me queda absolutamente claro estaré donde la patria me requiera”, indicó Rita Ozalia Rodríguez.

Por último, fue determinante en indicar que en la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, se decidió que la Encuesta es el método que definirá a las mejores perfiles mujeres y hombres posicionados para continuar con la Transformación de México.

“Muchos quieren estar con Morena, y cómo no, somos el partido con mayor intención de voto de todo México, es el movimiento que le ha cumplido a la gente, a los pobres, el reto es continuar con el Segundo piso de la Transformación de la mano de Claudia Sheinbaum, y así lo refrendaremos en la elección del 2024”, finalizó Rodríguez Velázquez.

