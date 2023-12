Alicia Medina busca ser alcaldesa de Magdalena Contreras: "Nos merecemos buenos gobiernos"

Recientemente, Alicia Medina dio a conocer su registro para buscar competir por la Coordinación de los Comités de Defensa de la 4T en la Alcaldía Magdalena Contreras. Así lo informó a través de un video difundido en todas sus redes sociales, dirigido a las y los vecinos de dicha demarcación.

"Les invito a que continuemos trabajando juntos por el rescate y transformación de nuestra demarcación. Refrendo el compromiso con los principios rectores de nuestro movimiento: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo trabajando juntos", se le escucha decir en el breve clip.