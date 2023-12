Clara Brugada presenta a su comité de precampaña rumbo a la jefatura de Gobierno de la CDMX, ¿quiénes lo integran?

Este domingo, Clara Brugada Molina, precandidata única de Morena por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, dio a conocer quiénes conformarán su equipo de precampaña. Desde el Club de Periodistas de México, ubicado en la calle Filomeno Mata 8, colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc, la exalcaldesa presidió el evento. Alrededor de las 10:00 am empezaron a llegar simpatizantes del partido guinda, entre ellos la ex panista y ex delegada de Miguel Hidalgo, Gabriela Cuevas; la diputada de Morena, Guadalupe Chavira; y el secretario del trabajo, José Luis Rodríguez.

"Somos una fuerza transformadora que busca mejorar la vida de las personas, y en este movimiento todos y todas hacen falta, nadie sobra, por eso es tan importante el que esta coordinación esté muy bien representada. Se trata de defender logros del presidente Andrés Manuel López Obrador e ir de la mano de nuestra precandidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum", fueron las primeras palabras de la exalcaldesa de Iztapalapa.

Brugada aseguró que mañana mismo tendrá una junta con todo su equipo. Foto: Cinthya Stettin

¿Quiénes integran el equipo de Clara Brugada?

Manuel Talayero, representante del verde y que se suma a la coordinación de campaña

Foto: Captura de pantalla

Mariana Boy, enlace con los sectores ambientalistas de la CDMX

Foto: Cuartoscuro

José Buendía, coordinador de mensajes de la precampaña

Rigoberto Salgado, coordinador de estrategia territorial

Foto: Facebook Rigoberto Salgado

Rafael Barajas Durán "Fisgón", formación política. Será el responsable de generar una metodología que garantice la participación ciudadana de los capitalinos para definir los temas y los grandes cambios que requiere la CDMX: consultas ciudadanas.

Foto: Especial

Daniel Zuckerman, enlace con estudiantes

Foto: Captura de pantalla

Marcela Fuente, enlace con jóvenes

Foto: Congreso de la CDMX

Ana Francis, estrategia cultural para la CDMX

Foto: anagrancismor.com

Eunice Rendón, enlace con sociedad civil y otros actores, como la academia

Foto: Red de Politólogas

Lupita Chavira, enlace con productores y suelo de conservación.

Foto: X @GpeChaviraMX

Elvira Daniel, enlace con sectores empresariales

Foto: X @elvidz

Montserrat Mondaca, tendrá la tarea de evitar la compra del voto en CDMX

Foto: X @mmondaca

Temístocles Villanueva, enlace con movimientos LGBT

Foto: X @TemistoclesVR

Tomás Pliego, promoción del voto en CDMX

Foto: Facebook Tomás Pliego

César Cravioto, vocero de campaña

Foto: Cuartoscuro

José Luis Rodríguez, enlace con sindicatos y movimientos sociales

Foto: captura de pantalla

Héctor Díaz Polanco, responsable de enlazar todas las propuestas de gobierno con el consejo que se presentará en próximos días

Foto: Congreso de la CDMX

Jaime Rello, enlace con movimientos populares

Foto: Facebook Copevi

Eduardo Santillán, representante ante el IECM

Héctor García Nieto, enlace con candidatas y candidatos de esta CDMX

Carlos Candelaria, enlace de impulso a economía local

Julio César Moreno, coordinador de estrategia cultural

Edy Smol, papel en medios y vocería

Foto: captura de pantalla

Carlos Castillo, enlace con alianzas políticas y sociales

Rocío Márquez, comunidades indígenas residentes

Jenny Serur, enlace con mujeres empresarias

María Elena Esparza, responsable con medios

Dafne Cuevas, coordinadora estrategia de igualdad de género

Mariana "Barbie" Juárez, enlace con deportistas

Foto: Instagram

@barbyjuarez

Paloma Sáinz, enlace cultural

Verónica Velasco, comunicación audiovisual

Gerardo Villanueva, enlace con política de vivienda

Gabriela Cuevas, vocera de precampaña

Fernando Mercado, enlace con el sector económico de CDMX

Lupita Chávez, responsable de pueblos y barrios originarios en CDMX

Irma Vázquez, enlace con unidades habitacionales

Dunia Ludlow, pronto se incorporará, responsable de hacer la campaña sin candidata

Ángel Sánchez, enlace político

Información en desarrollo