Sandra Cuevas condiciona su permanencia en la coalición PRI, PAN, PRD: "Nada de traiciones, porque eso es de gente basura"

Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, condicionó su permanencia en la alianza Va por la CDMX a que se respeten los acuerdos dentro de la coalición entre el PRI, PAN y PRD. Dijo además que una vez que ella detecte alguna traición o no se cumplan acuerdos se retirará de la oposición.

Al presentar a miembros de su gabinete que concluirán su administración en el Club de Banqueros, Cuevas Nieves dijo que solo tiene una cara y lo que busca es concluir lo mejor posible la encomienda que se le asigno en 2021.

La alcaldesa ya recorrió toda la capital y espera sumarse a la contienda interna. FOTO: X: Sandra Cuevas.

Sandra Cuevas renunciará a Va por la CDMX si no se respetan los acuerdos

"Aquí vamos en una sola línea y la línea es con la alianza; el día que a mí la alianza me traicione o no cumpla con lo acordado, entonces diré: muchas gracias, me retiro; pero nada de traiciones, porque eso es de gente basura, de gente sin principios, son valores, sin palabras y gente a la que no le importa la ciudadanía", expresó.

Esto se suma a las peticiones que ha hecho la funcionaria en el pasado para que se le deje participar en el proceso interno de la coalición. entre el PRI, el PANy el PRD dentro de la Ciudad de México.

Está lista para continuar con sus aspiraciones políticas. FOTO: Facebook: Sandra Cuevas

La alcaldesa de Cuauhtémoc presenta al gabinete de su último año de gobierno

Posteriormente, presentó a los servidores públicos que laborarán el último año de su gestión, y con los que busca continuar con los resultados que a dados a los habitantes de la demarcación. El gabinete de la alcaldía Cuauhtémoc estará conformado por los siguientes funcionarios: