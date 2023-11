¿Qué le puede pasar a Vicente Fox si procede la denuncia por violencia de género?

El expresidente Vicente Fox ha estado en el ojo del huracán tras la declaración que realizó en un tuit hace unos días en el que se refirió a la influencer y empresaria Mariana Rodríguez. A unas horas de que se suspendiera la cuenta del exmandatario de México en X, antes Twitter, y que Movimiento Ciudadano iniciara una denuncia formal en contra de este, las palabras del empresario podrían tener varias repercusiones en su vida.

El panorama más amable para el esposo de Martha Sahagún sería que el Comité de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) desestimara el caso y no hubiera ningún tipo de sanción en contra del panista. Ante esto, MC podría buscar la ayuda del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para solicitar que resuelva a su favor con las pruebas que ya se presentaron.

Panorama 1: Vicente Fox tendría que bajar los mensajes alusivos a Mariana Rodríguez

De acuerdo con la Guía para la Prevención, Atención, Sanción y Reparación Integral de la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género del INE, en caso de que se determine que el expresidente incurrió en algún tipo de acción que pudiera ser considerada violencia política en razón de género, deberá eliminar cualquier tipo de mensaje en el que se llevó a cabo esta conducta.

En caso de que no se recuperara la cuenta de X del exmandatario, no habría necesidad de que se cumpliera con esta orden, a menos de que esta fuera reactivada por la empresa liderada por Elon Musk.

Panorama 2: Vicente Fox tendría que pedir una disculpa a la esposa de Samuel García

Si el Comité de Quejas del INE resuelve que el político afectó los derechos de la mujer que estuvo al frente de Amar a Nuevo León durante varios meses, tendría que salir a dar una disculpa pública.

Esta se puede hacer por medio de sus redes sociales o de algún otro tipo de medio de comunicación que tenga el mismo alcance que tuvo su primer mensaje.

Panorama 3: habría una reducción de hasta el 50% de financiamiento a un partido

Si se determina que los mensajes que emitió el expresidente forman parte de una consigna por parte del Partido Acción Nacional, fuerza política para la que milita y para la cual ha realizado aparición en spots, el INE podría ordenar que se reduzca en 50 por ciento el financiamiento público que le corresponde.

Panorama 4: ¿Vicente Fox podría ir a la cárcel?

Si se comprueba que el expresidente publicó información sobre la vida privada de la esposa de Samuel García, utilizando estereotipos de género que limiten o menoscaben el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, podría hacerse acreedor a una pena de dos a cuatro años de prisión y de 100 a 200 días multa.

En el caso de que se compruebe que el panista realizó la distribución de propaganda electoral que degrade o denigre a una mujer, basándose en estereotipos de género, con el objetivo de menoscabar su imagen pública, podría ser sancionado con uno a dos años de prisión y de 50 a 100 días multa.

En todos los casos, el político sería integrado al Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS), donde se concentra a todos los agresores de esta norma, lo cual evitaría además que se pudiera registrar en cualquier partido. Las sanciones penales están concentradas en la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

¿Qué dijo Vicente Fox de Mariana Rodríguez Cantú?

El panista utilizó su cuenta en la red social X para asegurar que Mariana Rodríguez era una dama de compañía que servía a Samuel García, precandidato de Movimiento Ciudadano para la Presidencia de la República Mexicana.

Mariana Rodríguez respondió al expresidente por medio de su propia cuenta en la red social. Además de hacer mención a que el día en el que realizó tales dichos era el Día Internacional de la de la Violencia contra las Mujeres y las niñas, le dejó en claro que era una persona preparada académicamente, empresarialmente y en la vida familiar.

"No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar", dijo la también influencer.

El malestar que causó Vicente Fox Quezada no fue solamente para la extitular de Amar a Nuevo León, sino para los usuarios en las redes sociales, quienes tacharon al exmandatario de misógino por hablar así de la también empresaria.