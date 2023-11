Fernando Vilchis va por candidatura al senado, presenta estructura de líderes sociales

Fernando Vilchis Contreras presentó una estructura de líderes y luchadores sociales del Estado de México que lo acompañarán para buscar la candidatura de Morena al Senado de la República en las elecciones del 2024.

Asimismo, anunció que más de 250 integrantes de su movimiento participarán en el proceso interno del partido para contender por las coordinaciones de Morena en alcaldías, diputaciones locales y federales.

La receta secreta es estar juntos, no dividirnos, porque eso es lo no que quieren nuestros otros competidores

Ante más de 5 mil representantes sociales de toda la entidad reunidos en el Salón Rojo de la ciudad de Toluca, el presidente municipal de Ecatepec dijo que "no traigo padrino, no traigo madrina, lo único que me mueve es la convicción de que las cosas cambien. Ustedes tampoco vienen aquí buscando padrinos porque nuestro padrino es el pueblo".

Recordó que en el proceso interno para designar coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación en el Estado de México él obtuvo el segundo lugar en las encuestas y se sumó sin condiciones a los proyectos de la actual gobernadora, Delfina Gómez, y de la doctora Claudia Sheinbaum por la presidencia de la República, “porque son mujeres que no le van a fallar al pueblo y van a consolidar la transformación del estado y del país”.

Señaló que los tiempos en que las candidaturas se ganaban con padrinos y madrinas quedaron atrás, “hoy gana el que toca más puertas, el que suma más voluntades, el que recorre más comunidades y se compromete con la gente, el que no traiciona a la gente”, puntualizó.

Se realizó un llamo a la unidad en Morena

Vilchis Contreras llamó a la unidad entre simpatizantes y militantes de Morena en el Estado de México con el objetivo de consolidar los principios de la Cuarta Transformación en el territorio estatal.

Dijo: "La receta secreta es estar juntos, no dividirnos, porque eso es lo no que quieren nuestros otros competidores, los que aprendieron que tener el poder político y público generaba grandes dividendos".

Reiteró su agradecimiento a líderes vecinales, artesanos, campesinos y transportistas y confirmó su compromiso con todos ellos exhortando a los pobladores de cada municipio a que se organicen, decidan y elijan a un representante que priorice las necesidades de cada comunidad.

"Con firmeza, con seriedad, con disciplina, mucha disciplina, se pueden lograr los triunfos, hoy es el pueblo el que decide, por eso yo solo pido una cosa: que se consulte a la gente antes de tomar las grandes decisiones políticas de nuestro movimiento", señaló el aspirante al Senado.

En el evento estuvieron presentes líderes sociales de Tultitlán, Hueypoxtla, Naucalpan, Cuautitlán, Tecámac, Texcoco, Acolman, Temascalcingo, San Martin de las Pirámides, Lerma, Ayapango y Ecatepec, entre otros municipios.

