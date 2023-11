Víctor Hugo Lobo renuncia al PRD: no descarta unirse a otro partido

Víctor Hugo Lobo, diputado local en el Congreso de la Ciudad de México y líder territorial en Gustavo A. Madero informó que tras 25 años de ser militante del PRD, tomó la decisión de renunciar a este instituto político. Asimismo, expuso que no ha tenido acercamiento alguno con algún otro partido político, pero no descartó integrarse a otro instituto político como Morena.

De igual forma dijo que tras su salida, el PRD podría perder el registro en la capital. En conferencia de prensa, el exjefe delegacional de Gustavo A Madero expresó que no solo se va él sino más de 65 mil personas, “que representan el 60 por ciento del Comité Ejecutivo Estatal, el 65 por ciento de consejeros nacionales en la ciudad y prácticamente el 70 por ciento de los consejeros estatales que integran el Consejo del PRD hasta el día de hoy en la Ciudad de México”. Dejó en claro que “no podemos quedarnos a legitimar y a validar y a convalidar las acciones autoritarias que se están dando a espaldas de la militancia”.

Explicó que otro motivo de esta determinación es que “las decisiones de nuestro partido se han concentrado en una triada tirana en donde han despojado a las y los ciudadanos de la posibilidad de incidir y donde se ha roto de manera completa la institucionalidad”. Resaltó que por el autoritarismo de un “grupúsculo” que se ha inquistado en la dirección nacional se ha perdido el registro del partido en más de 16 estados.

Expuso que este grupo, encabezado por el actual presidente nacional, Jesús Zambrano, “hoy intentan concentrar todo en esa camarilla para definir el rumbo, para solamente obtener migajas de poder para posiciones para sus compadres”.

Por su parte, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano dijo Lobo Román “no tiene cabida” en el partido pues votará a favor de la ratificación de Ernestina Godoy. Por ello, acompañadas de las legisladoras perredistas, Gaby Quiroga y Polimnia Romana, dijo que “hoy fijamos posicionamiento en contra de la ratificación de la fiscal, Ernestina Godoy, quien ha emprendido un clima de persecución política en contra de los opositores”.

“Nuestro Grupo Parlamentario en la CDMX reitera que su voto no irá en el sentido de la continuidad de la fiscal. En nuestro partido no hay cabida para el diputado Víctor Hugo Lobo quien no camina en la misma dirección del PRD, por ello no puede seguir militando en nuestro partido”, concluyó.