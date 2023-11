Mario Delgado entrega a Joaquín “Huacho” Díaz constancia de registro como precandidato en Yucatán

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, en compañía de la Coordinadora de Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum, entregaron a Joaquín “Huacho” Díaz Mena su constancia de registro como precandidato único de Morena a gobernador de Yucatán.

“Quiero entregarle, en compañía de la doctora, a nuestro querido Huacho su constancia de registro firmado por la coordinadora nacional como precandidato único de Morena en Yucatán”, dijo el presidente de Morena.

Mario Delgado aseguró que todo el sureste mexicano será de Morena en 2024

En el arranque de precampaña de Díaz Mena en Mérida, Yucatán, el dirigente morenista destacó que el ya precandidato a gobernador fue electo por la gente a través de las encuestas.

“Hicimos un proceso de consulta al pueblo de Yucatán para definir quién va a ser nuestro candidato a gobernador, y se hizo a través de las encuestas como hacemos en Morena: respetando al pueblo. Y así fue electo por la gente Joaquín ‘Huacho’ Díaz Mena”.

¿Por qué Morena inició las precampañas en Yucatán?

El líder del partido guinda subrayó que Yucatán fue el estado donde se realizó un primer acto de precampaña porque ahí Morena obtendrá el triunfo el próximo año. “Quiero decirles que nuestra coordinadora nacional dijo: ‘Vamos a Yucatán para que sea el primer acto de precampaña, porque vamos a ganar Yucatán’”.

En ese sentido, Mario Delgado aseguró que todo el sureste mexicano será de Morena en 2024.

Claudia Sheinbaum respalda a Huacho para ganar Yucatán

Ante cerca de 6 mil simpatizantes y militantes de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo manifestó su respaldo a Joaquín Díaz Mena “Huacho” como precandidato a la gubernatura y aseguró que harán equipo para que la transformación llegue a Yucatán en el 2024.



En el arranque de la precampaña de Morena en Yucatán, la coordinadora de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación señaló que el próximo año se escribirá una nueva historia en la que llegará la igualdad y la felicidad porque el “PRIAN ya no gobernará” en la entidad.



“Vengo aquí a decirles que vamos a ser equipo con Huacho, que él va a ser gobernador y daremos más apoyo a Yucatán, porque él es un hombre honesto, de principios, que quiere a su pueblo y que, a diferencia del PAN, que sólo mira a unos cuantos, Huacho mira al pueblo y juntos haremos equipo para darle bienestar”, sostuvo.



Acompañada del diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, y del presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, la doctora Sheinbaum reiteró que en 2024 ganarán la presidencia y la gubernatura de Yucatán.



Por su parte, Díaz Mena declaró que en su carrera política ha tenido éxitos y fracasos que lo han formado como persona, y que así como ocurrió con Andrés Manuel López Obrador que ganó la elección presidencial en su tercer intento, “en Yucatán, a la tercera lo vamos a lograr”.



De igual manera, recalcó que es momento que se acaben las autoridades clasistas que sólo ayudan a unos cuantos, que son insensibles y no atienden al pueblo porque no conocen sus necesidades, para que llegue un gobierno que trabaje por conseguir la igualdad para los que menos tienen.



“Ya se decretó, el próximo año viene el cambio en Yucatán, un gobierno que atienda a todos por igual. Mi compromiso es caminar los 106 municipios de Yucatán, en todas sus colonias y comisarías, para ir en unidad y movilización hasta la victoria”, expresó.



En su discurso, Huacho hizo alusión al primer gobernador progresista y socialista de Yucatán, Felipe Carrillo Puerto, recordando que en 2024 se cumplen 100 años de su asesinato, por lo que el pueblo tiene que salir a la calle para convertir ese año en el de la revolución de las conciencias en Yucatán.



En el evento, realizado en el Centro de Convenciones Siglo XXI, en el que acudieron pobladores de todos los municipios yucatecos, también agradeció a sus compañeras y compañeros que participaron en la contienda interna, quienes estaban presentes, e hizo un nuevo llamado a la unidad.



Cabe mencionar que Mario Delgado –junto con Claudia Sheinbaum- entregó a Huacho su constancia que lo acredita como el precandidato a la gubernatura, destacando que fue el propio pueblo el que lo eligió a través de las encuestas.



En el acto, además de las “corcholatas” Verónica Camino Farjat, Raúl Paz Alonzo, Alpha Tavera Escalante, Jéssica Saidén Quiroz y Rocío Barrera Puc, también asistieron el senador Jorge Carlos Ramírez Marín y el diputado Rommel Pacheco Marrufo, quienes recién se integraron a la 4T.

