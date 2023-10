Claudia Sheinbaum se compromete a que no haya gasolinazos y un aumento al salario mínimo

Un aumento del salario mínimo y el fin a los gasolinazos en México fueron los compromisos que hizo la coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, ante los nayaritas. En el Auditorio Amado Nervo, en Tepic, también planteó frenar el alza en la tarifa de la luz.

"Ahora es distinto, el salario aumentó y aquí me comprometo a que va a seguir aumentando el salario, se acabaron los gasolinazos y aquí me comprometo a que no va a haber más gasolinazos".