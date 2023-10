Claudia Sheinbaum niega división al interior de Morena tras encuesta y reconoce el método de selección

El proceso de definición para la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación no dejó heridas al interior de Morena.

Así lo dijo la virtual candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, quien aseguró que después de la encuesta, donde resultó ganadora, no hay divisiones.

"Yo no diría que hay divisiones o afrentas. Me dicen: ¿cómo van a cerrar las heridas?, no hay heridas, lo que hubo fue una contienda que se desarrolló a partir de la encuesta.