Santiago Taboada reacciona a la encuesta de Poligrama-HGM e la CDMX: "Esta ciudad no necesita un regente más"

Santiago Taboada cuenta con el perfil más competitivo del Partido Acción Nacional para las elecciones en la Ciudad de México en 2024. A unas semanas de que comience la precampaña de manera oficial en la región, la empresa Poligrama, en conjunto con El Heraldo Media Group, realizó un estudio de opinión para determinar quiénes son los perfiles más favorecidos por la ciudadanía.

Dentro de los tres más aventajados dentro de la oposición también se encuentran el priista Adrián Rubalcava, así como el perredista Luis Espinoza Cházaro. Para hablar de sus perspectivas ante este ejercicio, Mario Maldonado tuvo una charla televisada con el alcalde de la Benito Juárez.

Santiago Taboada creará un frente con los partidos y los ciudadanos

"Vamos a construir una gran alianza, no solo con los partidos, sino también con los ciudadanos", fueron las palabras con las que el alcalde de Benito Juárez dijo que buscará crear un acercamiento con la ciudadanía para lograr revertir las condiciones en las que se encuentra la capital.

"Tenemos que ponerle cara a esta problemática, sino también soluciones".

El político comentó que lleva más de cinco años gobernando la alcaldía con un gran equipo de trabajo que se encarga de velar por la zona inclusive fuera de sus horarios. Recordó que sus resultados en la demarcación son el soporte necesario para convertirse en una opción verdadera para cambiar este punto.

¿Por qué quiere ser jefe de Gobierno?

El alcalde dijo que el gran error del presidente Andrés Manuel López Obrador es despreciar a la clase media, debido a que se trata de personas que trabajan día a día y luchan por mejorar su vida. Comentó que su aspiración para convertirse en el líder de la capital tiene el fin de darle a la gente servicios públicos y seguridad de calidad.

Durante la conversación dijo que la gente necesita un cambio tras más de dos décadas de gobiernos de la izquierda y no han logrado acabar con la desigualdad.

Taboada apuesta por llevar la calidad de vida que hay en Benito Juárez a Iztapalapa

Comentó que Iztapalapa es una de las zonas con los peores niveles en cuanto a servicios y además con una mayor inseguridad, pese a que se hayan intervenido en sus puntos principales. Añadió que la gente del oriente incluso viaja a la Benito Juárez para tener un espacio público de calidad.

El político dijo que no teme a ninguna persona a la que se enfrente en las urnas, debido a que la oposición ha demostrado diversos resultados en contraste con lo que se ha hecho por los gobiernos emanados de Morena.

"Esta ciudad no necesita un regente más, necesita un jefe de Gobierno".

Santiago Taboada vs Omar García Harfuch

Sobre la forma en la que buscará contrastar el modelo de seguridad con el que se llevó a cabo en la gestión de Omar García Harfuch como secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, en caso de que sea el abanderado de Morena, dijo que los resultados que se lograron en la Benito Juárez permiten reconocer sus alcances.

Indicó que durante la campaña dejará en claro que este tema no es el único que se tiene que atender, debido a que hay otros factores que inciden en la capital y que no han sido resueltos en más de 20 años.

Comentó que aunque en la capital haya un mando único, puntos vecinos como la alcaldía Iztacalco tienen resultados completamente diferentes, debido a que se ha encargado de atacar con inteligencia y capacitación a la delincuencia gracias al modelo Blindar BJ.

"Yo no le voy a regatear al Frente": Santiago Taboada

Taboada comentó prometió respetar la conclusión del proceso interno de la oposición, por lo que prevé que pase lo que pase en esta alianza, él permanecerá en ella para buscar mejorar la calidad de vida de los mexicanos.

"Si no lo encabezo, yo me voy a quedar a sumar. Yo no le voy a regatear al frente".

¿Qué dijo Santiago Taboada de la encuesta de Poligrama?

El político dijo que los datos de Poligrama en conjunto con El Heraldo Media Group es una fotografía de un momento, por lo que no se confiará y seguirá trabajando. Comentó que el proceso interno es largo y además se pueden presentar diversas situaciones como la de 2021, cuando se dijo que solamente él y Adrián Rubalcava serían los únicos ganadores en la CDMX.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, el alcalde dijo que su intención es brindar una mejor calidad de vida. Se dijo listo para brindar resultados y replicar los alcances que se tienen en la Benito Juárez.

Destacó que en la demarcación se tiene una tendencia a tener espacios con cada vez mejor mantenimiento. Añadió que gran parte de su presupuesto se invierte en seguridad y en educación a fin de demostrar que a partir de lo público se puede construir mejores panoramas para la ciudadanía.

El PAN en la CDMX asegura que no hay dados cargados para nadie

Andrés Atayde, líder del Partido Acción Nacional en la capital desmintió el pasado 2 de octubre que ya se hubiera decidido el nombre de los perfiles que participarían en el proceso interno de la oposición, la cual de manera local aún es conocida como Va por la CDMX y prevé presentarse como coalición hasta el 5 de noviembre.

Además de esto, apuntó que habría alianza con el Partido de la Revolución Democrática, así como con el Partido Revolucionario Institucional y que las tres fuerzas políticas se comprometieron a respetar los tiempos electorales.

Finalmente, el político dio a conocer que no se ha definido aún el método con el cual se nombrará al abanderado de la oposición rumbo a 2024, aunque destacó que el PAN, el PRD y el PRI están en conversaciones constantes para definir la ruta que seguirán.

Las tres propuestas de Santiago Taboada para la oposición

Taboada aseguró que respeta la forma en la que se elija al abanderado del partido; no obstante, propuso que haya tres elementos que se tomen en cuenta para que se designe a cualquiera de los interesados.

Competitividad.

Alcances antes la ciudadanía.

Compromiso de unidad y respeto a los resultados.

De acuerdo con el alcalde, es indispensable que se brinden garantías para mantener un frente que permita mantener las coincidencias y una suma de fuerzas para tener un proyecto de ciudad más sólido.

