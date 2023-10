Frente Amplio por México exige un acuerdo para defender la democracia electoral ante el crimen organizado

El Frente Amplio por México en la Cámara de Diputados, exigió al gobierno federal crear un acuerdo para defender la democracia ante los embates del crimen organizado y evitar que el narcotráfico se filtre en los partidos políticos y en las elecciones federales del 2024.

En el marco de la comparecencia de la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, en conferencia de medios, criticaron las cifras y la posición de gobernabilidad y tranquilidad que dijo la funcionaria federal, se registra en México.

El coordinador del PAN, Jorge Romero lamentó que la gente de Morena viva en una fantasía, y que empiecen a creerse todo lo que dicen, aunque la realidad es que hay una creciente violencia e inseguridad en el país.

Criticaron las cifras expuestas por la Secretaría de Gobernación

“Pero es que viven en una burbuja de ilusión. Que les digan todos esos números a todas las personas familiares o seres queridos de los desaparecidos, ya dijimos la cifra, más de 40 mil. Que le digan eso a los familiares de las mujeres, que en su alma en paz descanse, ya dijimos la cifra, que perdieron la vida. Que le digan estas cifras, a los familiares de los jóvenes en el centro norte del país, que ya de manera recurrente están siendo secuestrados para que después aparezcan sin vida”, indicó.

Rubén Moreira, coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señaló que se vive una crisis en materia de seguridad, que debe ser atendida y no menospreciada, ante la falta de estrategia que tiene el actual gobierno de “abrazos y no balazos”.

Luis Espinoza Cházaro, coordinador del PRD, indicó que tan sólo en las últimas dos semanas se han registrado asuntos “dolorosos” como la desaparición de los jóvenes en Zacatecas, que fueron encontrados muertos o los 12 homicidios en Nuevo León, de una gran lista.

“El país está ensangrentado, el país está en llamas por más que no lo quieran ver. Un medio dice que el crimen organizado es el quinto empleador en este país, y siguen repitiendo que quieren abrazos y no balazos, ya no podemos ocultar el sol con un dedo”, destacó.

Dijo que hacen responsable al Gobierno Federal de la paz social y la no injerencia del crimen organizado en la elección del crimen organizado.

Critican cifras de violencia e inseguridad

En la comparecencia de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde dentro de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno, diputados del Frente Amplio por México criticaron la falta de estrategia en materia de corrupción, seguridad con los abrazos y no balazos y migración de la actual administración y resaltaron las cifras de más de 166 mil homicidios, tres mil fosas clandestinas, más de 100 mil desaparecidos y 23 estados sometidos por el crimen organizado.

Edna Gisel Díaz, del PRD criticó que los servidores públicos se conformen con las órdenes que les da un solo hombre, cuando dijo, también se le debe contradecir, y exigirle por el bien de México, cuando hablan de cifras de disminución de delitos y homicidios, por lo que le pidió que la invite al país que describe que no es México.

“Después de escucharla, la verdad es que a mí me gustaría que me invitara al México que usted describe, y entonces no se llamaría México, seguramente se llamaría Pejelandia o algo así, pero no México porque parece que ustedes están aceptando y normalizando la violencia, los crímenes, las masacres, las mentiras, las cuotas con la delincuencia organizada, espiando, amenazando e injuriando”, dijo.

Roberto Carlos López García, diputado federal del PRI, destacó el aumento en la inseguridad y la violencia en la mayor parte del territorio nacional, en una espiral de violencia que se ha incrementado y que ha afectado, recientemente a los más jóvenes del país.

“¿Esta espiral de violencia hasta cuándo se va a detener? Como ejemplo en Jalisco, en Lagos de Moreno, con preocupación observamos como la delincuencia somete a la juventud y provoca actos de verdadera barbarie, y también en Zacatecas que los jóvenes fueron asesinados y el gobernador señala que es una herencia del pasado olvidando que su propio hermano es parte de esa herencia. Lo peor que podemos hacer ahora secretaria, es politizar el tema de la seguridad”, dijo.

Destacaron el aumento de inseguridad y violencia a nivel nacional

Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciudadano, quien pidió el respaldo de Alcalde Luján para que se aprueben las licencias de maternidad y paternidad para los trabajadores mexicanos en condiciones de dignidad, criticó que, entre otras cosas, el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, se mantenga en el puesto, a pesar de la tragedia en las oficinas de Ciudad Juárez, Chihuahua.

“Que Francisco Garduño, que depende de usted, es otro tema del que se desentendió el pasado secretario de Gobernación, pero depende de usted, el Instituto Nacional de Migración, debería de estar frente a un juez, no dirigiendo una institución tan importante. Que es una vergüenza que este gobierno haya aceptado el título 42, ser un tercer país seguro, y que nuestra frontera con EU haya visto que se expulsen a más de 3 millones de personas bajo este título”, resaltó.

Con información de Elia Castillo