INE rechaza paridad de género en las postulaciones de candidaturas en los ocho estados y la CDMX

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó la propuesta de paridad en gubernaturas que determinaban elegir en cinco estados a aspirantes mujeres y en cuatro a hombres.

Durante sesión extraordinaria, se registró una confrontación entre dos bloques con una acusación de “chicanada” en la votación por parte de la consejera Dania Ravel, quien argumentó que no tuvieron la posibilidad de discutir el engrose por separado.

“Esto fue desechado me da mucha pena. presidenta con mucho respeto esto es una chicanada. Hemos estado insistiendo durante toda la sesión que, nosotros queremos votar el criterio cinco cuatro y se aferraron a que eso fuera así, y se nos dijo que se iba a separar esos puntos resolutivos para que después se sometieran a consideración y ahorita ya no se quieren someter a consideración pues me parece que eso no puede transitar, por favor”, dijo Dania Ravel.

Claudia Zavala: El procedimiento de votación podría haber sido una trampa

La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, pidió a la consejera electoral, más respeto y rechazó que haya un engaño.

“Yo lo único que le voy a pedir consejera, es que seamos respetuosas, aquí no hay chicanada”, respondió.

El consejero Uuc- Kib Espadas Ancona también intervino en la discusión. “Perdón, chicanada es lo que se nos quiso hacer. Que algún consejera o consejero se confunda a la hora de votar, a todos nos ha pasado alguna vez, eso es responsabilidad de cada quien”, expuso.

Se provocó la confusión y el desacierto en la aprobación del proyecto que otorgaría mayor presencia de las mujeres en la búsqueda de espacios para las elecciones del 2024

Créditos: Cuartoscuro

La confusión se dio cuando el grupo de consejeros que apoyaban la propuesta, votaron en contra del proyecto en lo general buscando respaldar un engrose, pero al votar mayoritariamente en contra, la titular del máximo órgano electoral, Guadalupe Taddei dijo que no habría votación en lo particular.

La consejera Claudia Zavala advirtió que el procedimiento de votación podría haber sido una trampa y lamentó la forma en la que se condujo la Sesión.

“Yo no quiero pensar que si hubiéramos votado en lo general después nos dijeran, no lo podemos cambiar. Eso considero que no está bien, esas son cuestiones indebidas y hay que ser muy serios y profesionales en este consejo. ¿Era una trampa? Ahora que me lo dice los estoy viendo así, no lo había pensado, pero es muy probable”, expresó.

Se lamentó el mal manejo de la sesión

Con pequeña carcajada, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei descartó que haya sido una “chicanada” o trampa legal

“Jajaja. Esa es tu interpretación. Yo respeto mucho la libertad de expresión de cada uno de los consejeros, lo que acabamos de ver es que hay una mayoría y una decisión de favorecer a la mujer, eso es en el pleno del Consejo, todos la tenemos. La votación cuando se somete con un proyecto de engrose de esta naturaleza es lo que complicó la votación, hubo un error en la votación. No se aprobó en lo general, no sigue la votación, no puede continuar”, argumentó.

Dania Ravel lamentó el mal manejo de la sesión, que provocó la confusión y el desacierto en la aprobación del proyecto que otorgaría mayor presencia de las mujeres en la búsqueda de espacios para las elecciones del 2024.

Sigue leyendo

Método de selección evitará berrinches y pataletas, asegura Carlos Lomelí

Elecciones 2024: ¿Cuándo empiezan las precampañas impuestas por el INE?