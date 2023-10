Método de selección evitará berrinches y pataletas, asegura Carlos Lomelí

El método para decidir quién será el coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en las distintas entidades del país, evitará compadrazgos, pataletas o berrinches, porque los resultados serán más que claros, señaló Carlos Lomelí uno de los aspirantes a este cargo en Jalisco en entrevista para De Frente en Jalisco que conduce Alfredo Ceja en Heraldo Radio Guadalajara.

El método de elección se les presentó a quienes se determinó por el Comité Nacional de Morena que estarán contendiendo para coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en las distintas entidades del país y que se determinará a través de una encuesta cuyos resultados se darán a conocer el próximo 30 de octubre.

"Temprano que el día de hoy tuvimos reunión, no solamente con el CEN nacional, sino con Claudia, aunque es la que nos hace el honor de encabezar la construcción de los comités de defensa de la Cuarta Transformación a nivel nacional. Y tuvimos un diálogo amplio, un diálogo de unidad, de respeto, en donde se planteó cuál iba a ser el mecanismo para llevar a cabo la medición en las nueve gubernaturas que van a ser concurrentes para el 24. Y yo en lo personal, yo creo que todos los que asistimos, que fuimos alrededor de 54 personas, quedamos muy contentos, muy satisfechos por este nuevo método de poder enriquecer la democracia en nuestro país", comentó Lomelí Bolaños.

Detalló que les explicaron cuál iba a ser la metodología, cómo iban a ser los reactivos, y que será una casa encuestadora por parte del CEN de Morena, que es ya muy reconocida, y dos casas encuestadoras de espejo para cada una de las entidades federativas.

"Realmente no hubo preguntas, porque fue tan clara la presentación y con tanta precisión que todos salimos contentos, y de ahí nos fuimos a dar una rueda de prensa, en donde dimos a conocer que todo el mundo habíamos firmado una carta de compromiso, de unidad, de solidaridad, de respeto hacia el proceso, y nada de que hacer pataletas y berrinches, cualquiera que sea el resultado. Y bueno, creo que ha sido un gran paso, no solamente para la vida interna de Morena, sino para la democracia en México", expuso.

En la encuesta se harán varias preguntas, primero que serían las preguntas fijo y luego preguntas de validez, y luego se pregunta la intención de voto; luego vienen unos reactivos en donde, son de conocimiento, posición, atributos e intención de voto.

"O sea, hay distintas ponderaciones -explicó-, digamos, no es solamente conocimiento e intención de voto. Así es, porque la segunda es honestidad, la tercera es cercanía y conocimiento del Estado, así como cumplimiento, que vale 0.25, la otra es, si eres un buen candidato, se le pregunta a la gente, tiene valor de 1 punto, la otra es, si estás dispuesto a votar por ese candidato, tiene un valor de 2 puntos, y lo prefieres como candidato a él o a otra persona. Eso tiene un valor de 3 puntos. Con esto, se intenta llegar a un máximo de 10. Entonces, me parece que es un gran método, porque no es suficiente ser más conocido, sino que hay que estar cercano a la gente, hay que ser honesto, hay que ser confiable para la ciudadanía, hay que defender sus intereses, y si eres legislador, pues legislar en la lógica de los intereses de los ciudadanos".

Ante la pregunta de si se decidirá que por paridad sea una mujer, dijo que es cuestión matemática.

Recordó que Jalisco representa el tercer padrón más importante de la República, y si en el pasado proceso electoral "fuimos capaces de que la ciudadanía se volcara en apoyo, con un millón cuatrocientos noventa mil votos, cuando no éramos gobierno, que solamente hicimos campaña, una campaña muy austera, acompañando a Andrés Manuel, solamente con suela, sudor y saliva, y un periódico de regeneración, pues hoy estamos obligados a aportarle al triunfo de la presidenta por lo menos dos millones de votos. Entonces, yo creo que esto va a ser matemático, más que un tema de paridad, porque al final el INE va a decidir si son cuatro mujeres o son cinco mujeres, y usted tendrá que decidir quién le aporta más votos".

Finalmente, aseguró que no tiene Plan B y que el relevo generacional es extraordinario y que "ya es tiempo de entregar la batuta para que se vayan formando y tomando decisiones"... y señaló que podría regresar a sus empresas en un momento dado.

