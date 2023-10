Tabasco: los aspirantes a ser el abanderado de Morena se reúnen en el Consejo Estatal

Este jueves por la tarde, los aspirantes a la coordinación de los comités de defensa de la cuarta transformación en Tabasco, se reunieron en un conocido hotel a las afueras de Villahermosa para sostener un encuentro con los integrantes de la dirigencia local y nacional de Morena.

Al termino de la reunión Alejandro Porras Marín, secretario de jóvenes del comité ejecutivo nacional de Morena informó que en la reunión se les informó a los aspirantes que para el levantamiento de la encuesta, se tomarán en cuenta a los cuatro cuadros políticos designados por la dirigencia local del partido y la dirigencia nacional podría seleccionar a otros dos o cuatro aspirantes, para que al final, se consideren seis u ocho personas en el proceso.

Porras Marín adelantó que este viernes, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado presentará a los seis u ocho aspirantes que participarán en la encuesta en Tabasco y el 30 de octubre habrá resultados.

Los cuatro aspirantes ya designados por el comité de Morena en Tabasco son el ex titular de Fonatur, Javier May Rodríguez, la alcaldesa con licencia de Centro, Yolanda Osuna Huerta, la senadora Mónica Fernández Balboa y el ex coordinador político de Morena César Raúl Ojeda Zubieta.

No obstante en la reunión también participaron otros cuadros políticos de Morena que se inscribieron al proceso interno y que podrían participar en la encuesta como los diputados Manuel Rodríguez González, Oscar Cantón Zetina, Marcos Rosendo Medina Filigrana y Mario Llergo Latournerie.

