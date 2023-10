Claudia Sheinbaum afirma que en Coahuila hay divisiones: "Por eso no nos fue bien"

El caso de Coahuila, donde el movimiento de la Cuarta Transformación tuvo una derrota en la disputa por las gubernaturas en las pasadas elecciones, fue puesto como ejemplo para reiterar el llamado a la unidad.

La coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, señaló la división que hubo en dicha entidad.

"Aquí hubo división, por eso no nos fue bien y en el Estado de México que todos estuvieron juntos ganó la maestra Delfina en el Estado de México. ¿Qué quiere decir unidad?, unidad primero con el pueblo, ésa es la más importante, no es la unidad nada más entre nosotros, a ver qué nos repartimos en los puestos, no, es unidad con el pueblo, por las causas por las que luchamos", dijo en su visita a Matamoros, Coahuila.

La virtual candidata presidencial pidió a los aspirantes que, cada vez que alguien pierda una encuesta, piensen en los más humildes de Coahuila.

"Si no entendemos que lo más importante es el proyecto, entonces no nos va a ir bien", recalcó.

La fuerza de este gran movimiento es la unidad del pueblo Créditos: Especial

Quiere erradicar la corrupción

También, Claudia Sheinbaum mandó un mensaje, sin un destinatario claro, en Coahuila, para erradicar la corrupción.

"Aprovechando que estamos aquí en Coahuila decimos también que se erradique toda forma de corrupción en nuestro país, que no quede nada en nuestro país que huela a corrupción", sostuvo.

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró ante militantes y simpatizantes que en el movimiento de la Transformación se lucha por causas y no por puestos, por lo que llamó a permanecer en unidad en estos tiempos de definiciones.

"La fuerza de este gran movimiento es la unidad del pueblo, y vienen tiempos importantes de definiciones. Queremos que se plantee una nueva historia. Que nada ni nadie nos divida, porque por muy legítimo que pueda ser el interés de alguien, recuerden que se lucha por causas y no por puestos", subrayó.

En la firma del acuerdo “Unidad por la Transformación” en Matamoros, Coahuila, el dirigente morenista llamó a militantes y simpatizantes a establecer un pacto en favor de la unidad

Entre los firmantes estuvieron deportistas reconocidos como el exbeisbolista Horacio Piña, quien es oriundo de Matamoros y ganó una Serie Mundial. También los futbolistas retirados como Braulio Luna y Francisco "Abuelo" Cruz.

Pide no politizar tema de Libros de Texto Gratuitos

En su visita a Matamoros, Coahuila, la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a no politizar la distribución de libros de texto gratuito.

En un evento realizado en el Estadio de Béisbol Horacio Piña, la virtual candidata presidencial aseguró que los menores merecen contar con su material educativo.

"No se debe politizar la entrega de los libros de texto, aquí en Coahuila los niños y las niñas se merecen tener libros de texto", recalcó.

En días pasados, la Consejería Jurídica federal hizo un exhortó a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, para que resuelva la resolución sobre la entrega de libros en esta entidad federativa.

Claudia Sheinbaum también respaldó la iniciativa que envió el Presidente Andrés Manuel López Obrador para eliminar fideicomisos.

"El presidente acaba de enviar una iniciativa para que se retiren 14 fideicomisos de los cuales 12 ni siquiera son legales y varios de ellos son de la Suprema Corte de Justicia de la Nación", dijo.

En ese sentido, la virtual candidata presidencial arremetió contra el Poder Judicial.

"El Poder Judicial no puede ser que sea una isla, fíjense ahí defienden el no pago de impuestos, algunos ministros, pues eso no está bien", recalcó.

Es por ello que hizo un llamado a lograr las dos terceras partes en el Congreso de la Unión para avalar una iniciativa para modificar a este poder y que los Ministros sean electos con el voto popular.

SIGUE LEYENDO:

Claudia Sheinbaum se manifiesta por seguir impulsando sistema de salud pública

Omar García Harfuch: "El destino de la CDMX depende de la unidad"

dhfm