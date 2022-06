Resultados Elecciones 2022: ella será la nueva Gobernadora en Aguascalientes

Bien reza el dicho "no hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se venza", y así aplicó para las elecciones locales que se celebraron este domingo 5 de junio en seis entidades de la República Mexicana: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE) más de 11.7 millones de personas fueron convocadas para ejercer su derecho a emitir su sufragio en cerca de 21 mil casillas, donde se buscará la renovación de gubernaturas, así como 25 diputaciones del congreso local en Quintana Roo y 39 ayuntamientos en Durango.

En el caso de Aguascalientes, se trata de un momento histórico, pues cuatro mujeres fueron las elegidas para contender por la gubernatura; se trata de:

Natzielly Rodríguez Calzada (Fuerza por México)

Teresa Jiménez Esquivel - Coalición Va por México (PRI-PAN-PRD)

Nora Ruvalcaba (Morena)

Anayeli Muñoz Moreno (Movimiento Ciudadano)

En punto de las 18 horas las casillas se cerraron y a partir de las 20:00 arrancará el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Es menester recordarle a la ciudadanía que los datos que se presenten tienen carácter informativo y no son definitivos.

Será hasta el próximo 8 de junio cuando inicien los Cómputos Distritales, mismos que determinarán los resultados electorales de los Distritos de cada entidad.

¿Quién será la nueva Gobernadora de Aguascalientes 2022 - 2028?

María Teresa Jiménez, abanderada de la coalición conformada por el Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Partido Revolucionario Institucional será la nueva gobernadora de Aguascalientes, según dio a conocer Lorenzo Córdova en su cuenta de Twitter, derivado del conteo rápido de las elecciones 2022.

SIGUE LEYENDO:

¿Quién ganó las elecciones en Aguascalientes? Conoce a Teresa Jiménez | Elecciones 2022

INE recupera su cuenta oficial de Twitter; ¿qué paso?

Elecciones México 2022: Sigue EN VIVO los resultados este 5 de junio