Por irregularidades, tumban candidatura de Morena a alcaldía de Tlahualilo Durango

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha anulado por unanimidad las candidaturas de Juan Carlos Cázares Sandoval, a la presidencia municipal de Tlahualilo, y Estrella Morón, que optaba a ser regidora en Gómez Palacio; ambos por la coalición de la 4T “Juntos Hacemos Historia en Durango”.

En el caso de Juan Carlos Cázares, todos los magistrados del Tribunal votaron a favor de dejar sin efectos su candidatura a la alcaldía de Tlahualilo, puesto que éste no cuenta con el requisito mínimo de 5 años de residencia efectiva en el municipio, exigible para ser elegido. No fue hasta 2019 cuando Cázares comenzó a residir en Tlahualilo, por lo que no cumple con los requerimientos legales para ser elegido alcalde.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Durango ya había advertido a principios de abril la presentación de documentación falsa por parte de Cázares Sandoval, quien presentó una constancia apócrifa que despertó la sospecha en los consejeros del IEPC sobre posibles irregularidades en su registro como candidato a la presidencia municipal de Tlahualilo. La sentencia del TEPJF viene a confirmar que efectivamente su inscripción como candidato a la alcaldía no cumple con la legalidad vigente y los requisitos exigibles.

También a Estrella Morón, el Tribunal Electoral del Estado de Durango (TEED) había declarado inelegible su candidatura a regidora en Gómez Palacio, por incumplir el artículo 149 de la Constitución Política estatal. La ley establece que un regidor podría resultar electo para el mismo cargo por tres años más, siempre que lo hiciera por el mismo partido o coalición con que lo obtuvo en primera instancia. En el caso de postularse por otro instituto político, la renuncia o pérdida de militancia debería haberse hecho efectiva antes de la mitad de su mandato.

La pretendida candidata por Morena renunció al partido que había posibilitado su regiduría para el periodo 2019-2022 en enero de este mismo año, por lo que Estrella Morón está inhabilitada para buscar su reelección como regidora por otro partido político. Además de las dudas presentadas acerca de su residencia efectiva en el municipio, esta decisión adoptada por unanimidad del TEPJF sentencia la inelegibilidad de Estrella Morón como integrante del próximo ayuntamiento de Gómez Palacio.

mgm