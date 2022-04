Leslie Hendricks inicia campaña en la zona maya de Quintana Roo

La candidata del PRI a la gubernatura de Quintana Roo, Leslie Hendricks, dio el banderazo a su campaña en la comunidad de Tixcacal, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, el corazón de la zona maya.

Tras un recorrido por la localidad, la priista dio su mensaje de arranque frente a poco más de mil asistentes.

En el evento estuvo acompañada por su padre, el ex gobernador de Quintana Roo, Joaquín Hendricks, así como el también ex mandatario Félix González Canto. También se hizo presente el ex alcalde de Cozumel, Pedro Joaquín Delbouis, quien será su coordinador de campaña.

Durante su discurso, la ex diputada local alegó que esta será una batalla contra la “falsa transformación”, dijo, la mentira y el cambio que nunca llegó.

“La oportunidad la tenemos ahora, la responsabilidad de recuperar ese sueño quintanarroense es de todos nosotros, salgamos, a defender lo que nuestro partido construyó para este estado, salgamos a defender lo que nuestras comunidades nos han dado y nos han heredado y lo que queremos dejar para nuestros hijos”, dijo.

La candidata del tricolor reconoció que su partido no está en el mejor momento, pero aseveró que no será difícil “recuperar la confianza de la gente”.

