Morena es una tragedia para el país; nosotros tenemos una mejor propuesta, asegura Alejandro Moreno

Este lunes 14 de marzo se dieron a conocer los resultados de la encuesta de Opinión Pública, Marketing e Imagen de El Heraldo Media Group, en la que a tres meses de la contienda electoral para renovar la gubernatura en Aguascalientes, la panista Teresa Jiménez continúa al frente, al obtener 46.1 por ciento en la intención del voto, seguida de la morenista Nora Ruvalcaba, quien obtuvo el 32 por ciento.

En Durango, quien va a la cabeza es Marina Vitela, de Morena-PVEM-PT-RSP, al lograr el 41.8 por ciento de las preferencias electorales, mientras que Esteban Villegas, del PAN-PRI-PRD obtuvo el 39.6 por ciento, por lo que se encuentran en un virtual empate técnico. En Hidalgo, el morenista Julio Menchaca se mantiene al frente al lograr el 46.1 por ciento de las preferencias, en tanto que Carolina Viggiano, la candidata del PAN-PRI-PRD, se ubica en segundo lugar con 34 por ciento en la intención del voto.

En Oaxaca al morenista Salomón Jara va al frente, mientras que el segundo lugar, con 20.7 por ciento de las preferencias, es para el priísta Alejandro Avilés. En Tamaulipas, el abanderado de Morena-PT-PVEM, Américo Villarreal, también va a la cabeza con 44.8 por ciento de votos, seguido por el candidato de la coalición PAN-PRI-PRD, César El Truco Verástegui, con 31.4 por ciento de las preferencias. En el caso de Quintana Roo, la morenista Mara Lezama lidera con el 33.5 por ciento, en tanto que Laura Fernández, abanderada del PAN-PRD, obtuvo el 23.2 por ciento.

En entrevista con Mario Maldonado en Noticias de la Mañana, Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, comentó que e el partido tienen claro que las encuestas ayudan a tener una visión de los momentos que viven las campañas políticas.

Indicó que apenas van a empezar las campañas y las mediciones ayudan, pero "vamos fuertes y trabajando y vamos a tener un buen resultado".

El presidente nacional del PRI agregó que están trabajando en la competencia para ganar en las seis entidades federativas, "es el objetivo, y las encuestas se mueven, hay que estar atentos al comportamiento".

"La gente ya tiene claro que Morena es una tragedia para este país, que no hay crecimiento económico, que no hay resultados, que no tienen experiencia para gobernar y ya los ciudadanos se han ido manifestando en ese sentido, y está claro que nosotros tenemos una mejor propuesta, una mejor opción y vamos a tener un buen resultado en junio".