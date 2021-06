Mario Delgado admite que algo que no salió bien en CDMX; "es una llamada de atención para Morena"

La elección intermedia significó para Morena ganar al menos 10 de las 15 gubernaturas que se disputaron y en la Cámara de Diputados mantiene la mayoría al obtener 203 curules.

En relación con los resultados, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena refirió en entrevista con Mario Maldonado en El Heraldo Televisión que es un mensaje claro de la ciudadanía en favor del movimiento. “Es la elección más exitosa en los últimos años y refleja la valoración que tiene la gente del cambio”.

Previo a la elección, Morena era la segunda fuerza política, con 6 gubernaturas, y ahora suman 10, “pasamos de gobernar 35 millones de personas a 58 millones de mexicanos”.

En tanto, los resultados en la Ciudad de México no le favorecieron al partido político, ya que la coalición PRI, PAN y PRD se quedó con ocho demarcaciones; Morena y PT, con siete y PAN se quedó con una.

“La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México está muy bien evaluada, una votación como la que vimos el domingo no corresponde a lo que vivimos de su gestión, hay algo que no salió bien y tenemos que revisar la razón por la que la gente votó así. Me parece que es una llamada de atención muy fuerte para nuestro movimiento, debemos entender y reaccionar a ello”.