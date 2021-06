Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas se niegan a perder registros en Michoacán

Los partidos Fuerza Por México y Redes Sociales Progresistas (RSP) anunciaron que pedirán a los órganos electorales la revisión y en su caso impugnación de los resultados de las elecciones en las que no lograron el 3 por ciento de los votos, requisito necesario para conservar su registro como institutos políticos en Michoacán.

La dirigente estatal de Fuerza por México, Karla Martínez Pasalagua, afirmó que en la jornada electoral se suscitaron irregularidades en algunos municipios como Tepalcatepec, Indaparapeo y Uruapan, por lo que solicitarán que en estos municipios se haga un conteo de votos o se reponga el proceso electoral.

"Muchos manejan que ya perdimos el registro, pero creo que no, hubo inconsistencias graves, delicadas. Tenemos 3 mil 500 votos de diferencia para estar en el 3 por ciento (obligatorio para mantener el registro).

Como ejemplo de las irregularidades, Martínez Pasalagua mencionó el caso de la candidata de Fuerza por México a diputada local por el Distrito 19 con sede en Tacámbaro, María de los Milagros Trejo Vázquez, quien en la boleta apareció como contendiente del partido Redes Sociales Progresistas.

"Simplemente con esos votos, ya nos dan el registro, porque en lugar de 600 votos (que obtuvieron), saca 3 mil 500 que no es ningún problema porque se trabajó mucho ese distrito. Esta elección se tiene que reponer", enfatizó.

Otra elección que impugnarán será la de presidencia municipal de Tepalcatepec, donde la candidata Martha Laura Mendoza Mendoza tiene sólo 20 votos menos que el virtual ganador Ramón Del Val Díaz, de la alianza Morena - PT.

Por su parte, el dirigente de Redes Sociales Progresistas, Juan Manuel Macedo Negrete, indicó que su partido no reconoce los resultados de las elecciones, "no en virtud de quién ganó o quién no, sino en los números que nos dan porque sí hubo irregularidades en las casillas" dijo.

El presidente en el estado de RSP mencionó que una de las inconsistencias fue que su partido, aun sin tener vigente un candidato a gobernador, obtuvo 14 mil votos.

Inicialmente RSP designó como su aspirante a Abraham Sánchez Martínez, quien finalmente declinó por Alfredo Ramírez Bedolla, candidato de Morena y PT, por lo que días antes de la elección el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) canceló su registro.

El presidente de RSP en Michoacán dijo que los funcionarios de casilla anularon votos para Redes Sociales Progresistas debido a que pensaron que, al estar cancelada la candidatura a gobernador, se habían cancelado todas las candidaturas del partido.

"Consideramos que ahí nos llevaron al baile y por eso nos salían casillas en cero totalmente, que para nosotros es irregular", dijo.

Macedo Negrete consideró que si bien, su partido no lograría superar a "dos grandes fuerzas" (las alianzas PRI - PAN- PRD y la coalición Morena y PT), tampoco se esperaban resultados "muy por debajo de la expectativa" que pusieran en riesgo el registro.

"Lo vamos a pelear al revisar una vez cerrado el PREP para que podamos garantizar el 3 por ciento de los votos. Tenemos un conteo de 28 mil 457 votos, que para efectos de registro nos faltarían entre 13 y 15 mil votos y que con una revisión objetiva sí podríamos alcanzarlos", afirmó.

Juan Manuel Macedo señaló que en municipios como Los Reyes, Ocampo, Tangancícuaro y Apatzingán, donde consideraban llevar la ventaja, durante la noche del 6 de junio "nos dieron la vuelta y generaron que quedaramos en segundo y tercer lugar", mientras que en el municipio de San Lucas, donde tenían grandes posibilidades de ganar la presidencia, hubo robo de casillas, lamentó.

Ambos partidos no lograron el 3 por ciento de los votos emitidos en la entidad, por lo que están en condiciones de perder sus registros en el estado, riesgo que también enfrentan a nivel federal.

Por Charbell Luci

EAA