Víctor Manuel Castro: “No fue ninguna sorpresa, siempre estuvimos arriba”

A Víctor Manuel Castro Cosío, el virtual gobernador de Baja California Sur, no le sorprende que encabece las cifras del PREP pues siempre estuvo arriba en las preferencias electorales, aseguró en entrevista con Adela Micha en Me lo dijo Adela por el Heraldo televisión.

Aunque por momentos el primer conteo rápido no favorecía al candidato de Morena, no mermó en su estado de ánimo pues dijo que eran datos imprecisos, aunque reconoció que no fue una jornada electoral sencilla para ninguna de las dos fuerzas políticas que encabezaban la elección.

Castro Cosío reconoció la participación de la gente quien le dio una lección de civilidad por actuar de forma respetuosa, siempre con fraternidad y muy solidarios, que a pesar de las altas temperaturas que se suscitaron, la gente salió a votar.

Al corte de las 06:00 horas de este lunes, Castro Cosío llevaba un total de 117 mil 089 votos contabilizados, lo que representa el 46.66 por ciento, mientras que su rival Francisco Pelayo Covarrubias, candidato de la coalición Unidos Contigo, suma 100 mil 200 votos, es decir el 39.3 por ciento.

Finalmente, Víctor Castro regresará a las comunidades para agradecer a los habitantes sus votos y para lograr que en Baja California Sur haya reconciliación, agregó.

RMG