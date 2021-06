Se niegan diputados a que INE les fiscalicen prerrogativas

De los 225 diputados federales que buscaron la reelección, un día después de los comicios, ninguno ha entregado el reporte de sus prerrogativas, de acuerdo con Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), se han negado a presentar la información pese al convenio que firmaron el pasado 25 de marzo.

El pasado 7 de abril la Cámara de Diputados informó que 163 legisladores aspirantes a la reelección, renunciaron a sus prerrogativas con ello la Cámara de Diputados ahorraría un aproximado de 39 millones 884 mil pesos por esos conceptos.

Se trata de los reportes de asistencia legislativa, concepto por el que los diputados reciben 45 mil 786 pesos; atención ciudadana, 28 mil 772 pesos y el apoyo para informe legislativo anual por 58 mil 297 pesos.

Sin embargo, fueron 225 los diputados que participaron en el proceso, 62 de ellos no renunciaron a las prerrogativas y tampoco pidieron licencia al cargo, por lo que en dos meses y medio deben reportar un total de 15 millones 170 mil pesos de prerrogativas para que la autoridad electoral determine el uso que le dieron y garantice que estos recursos no fueron utilizados en sus campañas.

En entrevista con EL HERALDO, la consejera expuso que los órganos internos en el Palacio de San Lázaro, se niegan a entregar la información argumentando que la autoridad electoral no tiene facultad para solicitarla, sin embargo, para ello se firmó el convenio de colaboración.

Se comprometen a presentar información

Con este acuerdo que suscribió la presidenta del órgano legislativo, Dulce María Sauri, la Cámara de Diputados se comprometió a proporcionar toda la información de recursos económicos, humanos y materiales entregados a los legisladores que buscaron la reelección inmediata.

“Simplemente no responden o cuando nos responden nos dicen que nosotros no tenemos facultades para pedirles ese tipo de información y eso precisamente es un poco cuesta arriba entenderlo porque precisamente nosotros hicimos un convenio e hicimos ese convenio con la presidenta de la Cámara de Diputados, pero al parecer no es tanto que ella se niegue a dar la información, sino que las propias áreas internas en donde se está ejecutando esa solicitud de información son las que se oponen a darla”, señaló Favela.

Advirtió que continuará solicitando la información y en caso de que la Cámara de Diputados continúe con la negativa, se apoyarán en la información del instituto. “Yo voy a insistir y de todos modos si no tenemos nada, con la información que tiene el INE lo haremos”.

Por Elia Castillo

