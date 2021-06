INE espera que incremente la participación ciudadana en esta elección intermedia

Para este 6 de junio se estima que participen 93.5 millones de personas en la jornada electoral. El Instituto Nacional Electoral (INE) espera que incremente la participación ciudadana en relación con lo registrado en las elecciones intermedias, que ha sido en promedio de 45 por ciento.

José Martín Faz Mora, consejero electoral del INE, creemos que esta confluencia de elecciones locales va aumentar la participación y tiene la expectativa de que la participación sea del 50% por ciento.

En tanto, serán instaladas 162,792 casillas electorales en todo el país. El organismo electoral trabaja para que se instalen toda las casillas en el país, desde el pasado lunes hasta el este sábado, se han repartido el material a los funcionarios de casilla

“En algunos lugares muy focalizados de Chiapas, Guerrero y Michoacán, se están analizando las condiciones para que se puedan instalar, eso lo resuelve los consejos distritales, en caso de que no existan las condiciones para que se instale alguna casilla (…) existirá un número muy marginal que no podrá instalarse, que representará el 0.02% en quizá tres o cuatro estados, pero eso no afectará la elección”, acotó en entrevista para El Heraldo Televisión.

El conocer si existen condiciones para la instalación de una casilla, lo determina los consejos distritales que sesionan entre hoy viernes 4 de junio y sábado 5 de junio, aclaró que el organismo electoral está preparado para instalar el 100% de las casillas.

¿Cómo ubicar la casilla en la que te corresponde votar?

Para localizar la casilla en la que te corresponde votar, el Instituto Nacional Electoral (INE) habilitó el siguiente portal ubicatucasilla.ine.mx.

Al ingresar al portal, debes indicar la entidad, y posteriormente, ingresar el número de sección que se ubica en la parte inferior derecha de la credencial de elector.

Al llenar ambos campos, arroja la dirección de la casillas correspondientes y también despliega el mapa para conocer la ubicación exacta.

José Martín Faz Mora explicó que en cada casilla pueden votar 750 personas, a veces hay una casilla continua, pero suelen ser estar cerca. “Se modifica muy poco el lugar en donde tradicionalmente se instalan las casillas, lo más probable es que se ubique en el mismo sitio de la anterior elección”.

yc