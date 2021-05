Elecciones México: ¿Qué es la propaganda electoral?

Durante la campaña electoral se intensifica la propaganda de todas las agrupaciones políticas que ocurren a unos comicios.

Los partidos políticos de la Ciudad de México han tenido el camino libre para colocar propaganda electoral en el mobiliario público en la actual campaña electoral.

Esto después de que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) determinara que las y los candidatos locales pueden colocarla en el equipamiento urbano siempre y cuando no lo dañen.

Pero ¿qué es la propaganda electoral?

En el ámbito electoral la propaganda es la acción emprendida por las entidades políticas; primero para la movilización y posteriormente para la obtención del voto ciudadano.

La propaganda electoral es un conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante las campañas electorales producen y difunden los partidos políticos, las y los candidatos y sus simpatizantes, con la finalidad de presentarse ante la ciudadanía.

En la política, el uso de la publicidad electoral busca siempre influir en el elector para captar el sufragio a su favor.

La propaganda electoral, como creación de propaganda política es reduccionista, simplificadora, no apela a la razón sino a los elementos emocionales instintivos y subjetivos.

Sondeos, encuestas, investigaciones y estudios de opinión también pueden servir para reflejar las tendencias, estados de ánimo y percepciones de los electores para tratar de influir en su decisión de voto.

Para algunos sectores de la población, las encuestas funcionan como un referente, una validación y un instrumento de influencia que en tiempos predominantemente digitales resulta muy determinante, pues para algunos resulta complicado tomar una decisión para participar, decidir y elegir.

¿Qué se permite en la propaganda electoral?

El artículo 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, expedida en términos de la reforma constitucional electoral de 2014, reconoce la legalidad de dicha forma de hacer campaña electoral y de la modalidad de propaganda electoral, con el requisito de que los “artículos promocionales utilitarios” sean de manera textil y contengan emblemas, signos o imágenes con el logotipo del partido político.

Dicho articulo también establece que la entrega de todo tipo de material, en el que se ofrezca o proporcione algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, está estrictamente prohibido para los partidos políticos, pues se podría interpretar como indicio de presión a los electores, para obtener su voto de manera ilícita, por lo que se sancionaría a los infractores.

Por otra parte, el Instituto Nacional Electoral (INE) también ha requerido que los productos que se regalen a la ciudadanía no dañen al medio ambiente, por lo que deben ser ecológicos. Lo que supone que los candidatos no deberán dar artículos de plástico, como vasos, termos, cilindros, tortilleros, etc.

Es importante mencionar que queda prohibido entregar obsequios de índole sexista, destinadas a demeritar el valor, talento y habilidades de las mujeres, así como artículos que refuercen patrones machistas en el caso de los hombres.

¿Qué es la Veda Electoral?

La veda electoral arrancó el pasado 4 de abril frente a las Elecciones Ruta 2021, donde se pretende renovar más de 21 mil cargos de elección popular,

De acuerdo al INE, la veda electoral es el periodo donde la ciudadanía tiene derecho a reflexionar su voto para ejercerlo en plena libertad el día de los comicios, es por eso que los gobiernos federales, estatales y municipales tiene la obligación de detener su propaganda gubernamental para no intervenir en el proceso de decisión de los ciudadanos.

Durante dicho proceso, las coaliciones, dirigentes y casas encuestadoras también tienen que tomar dichas medidas. Los únicos que tienen la libertad de expresar sus opiniones políticas a través de sus redes sociales o algún otro medio, son los ciudadanos.

EFVE