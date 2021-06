Advierte INE de 300 casillas en riesgo de no instalarse por falta de condiciones

Alrededor de 300 casillas corren el riesgo de no ser instaladas en el país por falta de condiciones y conflictos sociales que no ofrecen garantías de seguridad para los ciudadanos que acuda a votar el próximo domingo, incluidas tres en Aguililla, Michoacán, municipio con accesos bloqueados por el crimen organizado, señaló el secretario ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo, quien aseguró que esto no pone la elección.

“De las originalmente previstas 162 mil 804 alrededor de tres centenas, unas 300 podrían estarse cancelando, es un porcentaje de 0.02 por ciento de todas las previstas y esto siempre ha sucedido en todos los procesos electorales, estas decisiones se toman en los consejos distritales, ellos son los que están ahí en campo y en ocasiones instalar una casilla podría ocasionar más problemas”, señaló el secretario ejecutivo del INE.

En lo que respecta al municipio de Aguililla, Edmundo Jacobo, señaló que “no es posible instalar casillas debido a que los accesos están bloqueados por el crimen organizado.

"En Aguililla, ustedes conocen lo que está sucediendo, no es posible instalar casillas, si no me equivoco eran tres casillas; incluso los accesos carreteros están bloqueados, entonces hasta físicamente es difícil pasar con nuestros paquetes, ahí se decidió incluso no solamente porque no se puede llegar sino por cuestiones de seguridad no exponer a nadie", señaló.

Disputan Aguililla por mina y rutas en Michoacán

Córdova rechaza reportes

En contraste, casi simultáneamente el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, rechazó que existan reportes de alguna casilla que no pueda instalar a causa de la violencia, “no tenemos un solo reporte de casillas que no se vayan a instalar por violencia criminal, ni una sola”.

Aunque respaldó que en Oaxaca, el instituto electoral local haya determinado no instalar 24 casillas en al menos 4 poblaciones de la zona del Istmo de Tehuantepec, la sierra sur y la cuenca del Papaloapan donde hay conflictos sociales, el consejero pidió diferenciar entre violencia y este tipo de eventos.

“Hoy no tenemos un reporte y eso quiero ser enfático, no tenemos un solo reporte de casillas que no se vayan a instalar por violencia criminal, ni una sola, hay algunas zonas de conflictividad social que nos lleve a no instalar algunas cuantas casillas como Chiapas, algunas zonas de Oaxaca o de la sierra tarasca en Michoacán, y esperamos que no suceda algo en algunas casillas en Guerrero”, señaló la autoridad electoral.

Sobre la violencia en Aguililla, Michoacán, Córdova, dijo que “esa no es responsabilidad el INE, nosotros estamos en la lógica de realizar elecciones a lo largo y ancho del país, donde haya problemas de seguridad ese es responsabilidad de las autoridades de seguridad pública y a ellas les exigimos que se creen las condiciones de paz pública para que las elecciones se lleven a cabo”, sostuvo.

