Alfonso Durazo: Fue un reencuentro muy grato con AMLO

Alfonso Durazo Montaño, gobernador electo de Sonora, ya se ha reunido con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con el restos de los gobernadores electos de Morena.

En entrevista para el programa Me lo dijo Adela en El Heraldo Televisión que fue un reencuentro muy grato con el presidente Andrés Manuel López Obrador, mis colegas, a quienes no buscaba desde que me fui y no lo hice para que nadie supusiera ninguna intervención indebida.

“Fue muy grato. Desde regresar a Palacio Nacional a donde llegaba desde las 5:15 am. Siempre me maravillaba de entrar a Palacio y yo sentía que me codeaba con la historia. Han pasado 7 meses desde que renuncie a la Secretaría de Seguridad. El presidente es muy abierto, nos permite defender nuestros puntos de vista”, refirió

El abanderado de Morena obtuvo 419, 662 votos, lo que significó que obtuvo el 51.8% de los sufragios que registraron en la entidad.

Sobre temas electorales, del futuro de Sonora, del plan de justicia con la comunidad Yaqui, Aeropuerto de Obregón, del puerto de Guaymas, de un plan carretero, y seguridad.

Tenemos que construir instituciones en Sonora

Durazo Montaño precisó que en la entidad “no nos gusta decirlo, pero tenemos que construir instituciones que le den capacidad al gobierno del estado para que sumado al esfuerzo de la Guardia Nacional y las policías municipales podamos enfrentar a la criminalidad, no nos gusta pero tenemos que hacerlo”.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2020 elaborada por el INEGI, el 68.3% de la población mayor de 18 años considera que prevalece un ambiente de inseguridad en la entidad.

Durazo Montaño describió que la policía estatal cuenta con 1,000 elementos, “la mayoría de ellos están distraídos en tareas de seguridad personal, que no tienen incidencia en la seguridad pública, cuidando funcionarios y otras tareas de ese tipo. Nos quedan 500 elementos para un estado de 182,000 kilómetros cuadrados y 3 millones de habitantes. Construir instituciones lleva tiempo y lo tenemos que hacer desde ya”.