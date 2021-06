Tenemos que construir instituciones en Sonora para enfrentar a la criminalidad: Alfonso Durazo

“He sido animoso en todas mis responsabilidades”, describió Alfonso Durazo Montaño sobre la labor que desempeñará en los próximos años como gobernador de Sonora.

En entrevista para el programa Me lo dijo Adela en El Heraldo Televisión, precisó que en la entidad “no nos gusta decirlo, pero tenemos que construir instituciones que le den capacidad al gobierno del estado para que sumado al esfuerzo de la Guardia Nacional y las policías municipales podamos enfrentar a la criminalidad, no nos gusta pero tenemos que hacerlo”.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2020 elaborada por el INEGI, el 68.3% de la población mayor de 18 años considera que prevalece un ambiente de inseguridad en la entidad.

Durazo Montaño describió que la policía estatal cuenta con 1,000 elementos, “la mayoría de ellos están distraídos en tareas de seguridad personal, que no tienen incidencia en la seguridad pública, cuidando funcionarios y otras tareas de ese tipo. Nos quedan 500 elementos para un estado de 182,000 kilómetros cuadrados y 3 millones de habitantes. Construir instituciones lleva tiempo y lo tenemos que hacer desde ya”.

El abanderado de Morena obtuvo 419,662 votos, lo que significó que obtuvo el 51.8% de los sufragios que registraron en la entidad.

Sobre el proceso electoral, refirió, se dedicó las 24 horas a la campaña para hacer propuestas y no dedicó tiempo a campaña negra ni señalamientos.

“Las propuestas fueron las que finalmente convencieron a la gente. En el caso de Sonora hay un reconocimiento muy importantes a la acción del gobierno federal, al presidente de la República y esa simpatía se tradujo en un respaldo electoral a la fórmula identificada con el presidente”, acotó el gobernador electo de Sonora y ex secretario de Seguridad.