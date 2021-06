Van reformas constitucionales a CFE, Electoral y Guardia Nacional: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que impulsará tres reformas constitucionales en lo que resta de su sexenio: Eléctrica, Electoral y Guardia Nacional.

En la conferencia matutina, reiteró que la mayoría de las reformas ya las ha propuesto, por lo que le restan tres y primero elaborará la iniciativa sobre lo relacionado con fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el segundo involucra al INE y sería para el 2022 y en lo relacionado a la Guardia Nacional estima se realice para el 2023.

Sobre la Reforma Eléctrica se propondrá que la Comisión Federal de Electricidad tenga el 54% del mercado nacional, y el 46% las particulares.

“No quería llegar a la Reforma Eléctrica, por eso se hizo una reforma a una Ley para resolver este problema, pero todavía no se ha publicado la Ley que fue aprobada y empezaron a aprobarse por los jueces los amparos. Entonces qué nos queda una reforma constitucional. Si los legisladores dicen que no, yo ya cumplí”, explicó.

En materia Electoral explicó que el objetivo es que exista independencia en todo el proceso de las elecciones, “que no domine el conservadurismo, que exista democracia, porque durante mucho tiempo se ha inclinado los que deberían de actuar como jueces en favor de los grupos de interés creados, tenemos que buscar la forma de que quienes coordinen los proceso electorales sean de inobjetable honestidad, auténticos demócratas".

Además de buscar reducir el costo de las elecciones y disminuir el número de senadores y diputados federales plurinominales.

"No es posible que se destinen 20,000 millones de pesos para partidos, el INE y el Tribunal, son las elecciones más caras del mundo, ha bajar esos costos. Otra cuestión, para qué tantos diputados", refirió, ya que su propuesta va encaminada a que se queden los legisladores de mayoría, son los que se eligen por voto directo, y se eliminen los plurinominales.

López Obrador reiteró que se busca tener un INE independiente, "resulta que son los partidos los que nombran y se reparten y así está el Tribunal Electoral, tenemos que buscar la forma de que sean ciudadanos honestos y demócratas que no estén controlados por el Ejecutivos ni por los grupos de intereses creados, que no los controle el conservadurismo, dependen del pueblo ".

En Palacio Nacional, expuso que la Reforma a la Guardia Nacional es para que la institución se incorpore a la Secretaría de la Defensa Nacional. “La tercera la Guardia Nacional, que no quiero que suceda lo que pasó con la Policía Federal, que se echó a perder al grado de que está preso el que fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón”.

Por Paris Alejandro Salazar

yc