Morena perderá la mayoría calificada en la Cámara: Marko Cortés

De acuerdo con las predicciones de la cúpula blanquiazul, Morena perderá la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y no podrá cambiar la Constitución a capricho con consigna, ni podrá hacer nombramientos como el del presidente del INE en el 2023, señaló Marko Cortés, presidente del Comité Directivo del Partido Acción Nacional.

Insistió en que al perder Morena la mayoría calificada en la Cámara de Diputados no tendrá la oportunidad de cambiar la Constitución a capricho, contentillo, por consigna.

Parte del objetivo de esta campaña es lograr que Morena tenga contrapeso, equilibrio, reiteró.

Continuó diciendo que Morena ha maltratado a la mujer y ahora la mujer debe darle un voto de castigo a Morena, por esa falta de apoyo y solidaridad hacia ellas.

Dijo además que el gobierno de López Obrador no le ha dado su lugar a las mujeres ya que les quitaron las instancias infantiles, les quitaron el recurso de Progresa, quitaron el recurso de las mujeres violentadas. Es un gobierno misógino que no respeta, no respalda a las mujeres, puntualizó Cortés.

Por otra parte, indicó que ha presentado a los órganos electorales quejas y recursos de impugnación de manera recurrente porque desde el pulpito mañanero se está haciendo política y eso no puede ser.

“El INE puso medidas cautelares, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó las medidas cautelares, el problema es que el jefe del estado mexicano se asume como presidente del partido Morena, no como el presidente de todos y todas los mexicanos, que debe dar resultados, es por ello que hoy más que nunca México requiere equilibrio y contrapeso, es por eso que hoy, aquí (en Tamaulipas), se requiere ganar para aportar a ese contrapeso y equilibrio”, puntualizó.

Marko Cortés realiza una gira por Tamaulipas que comprende las ciudades de Tampico, Ciudad Victoria y Nuevo Laredo sosteniendo reuniones con los candidatos a alcaldes y diputados, así como también la militancia partidista a quienes ha exhortado a salir votar como único recurso para frenar a López Obrador y Morena.

En el encuentro con la militancia partidista efectuado en la capital tamaulipeca participaron la candidata a la alcaldía de Victoria, María del Pilar Gómez Leal, los candidatos a diputados Oscar Almaraz Smer, Arturo Soto Alemán y Mario Ramos Tamez, así como el dirigente estatal, Luis René Cantú Galván.

¡Llegamos a #CdVictoria! Me reuní con panistas del municipio para respaldar a @pilargomezmx para que continúe como alcaldesa. #Tamaulipas es ejemplo de los buenos gobiernos del PAN y seguiremos trabajando junto con nuestros diputados para cuidar a las familias.



¡Vamos con todo! pic.twitter.com/4SYXyB9iZF — Marko Cortés (@MarkoCortes) May 8, 2021

Por José A. Hernández

BAR