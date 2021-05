Obispos de México llaman a votar “en conciencia" en las elecciones

El representante del Vaticano en México, Franco Coppola, y los obispos del país llamaron este jueves a toda la población a prepararse para votar “en conciencia” y no con un “voto vendido” en las elecciones federales del próximo 6 de junio, particularmente a favor de los candidatos “que profesen y vivan nuestros valores” y en los hechos los defiendan.



“Mi recomendación a todo el pueblo mexicano, como a todos los pueblos, la recomendación que hace la Iglesia es esto: prepárese a votar; a votar en conciencia, según lo que nos dicta nuestra conciencia, no los demás; y votando conociendo a los candidatos, conociéndolos como auténticos servidores públicos, no personas guiadas por sus intereses personales, y como personas que profesan y viven nuestros valores porque tienen que ser nuestros representantes”, dijo el nuncio apostólico.

El posicionamiento del enviado del Papa Francisco se dio esta noche al inaugurar los foros virtuales "Elecciones bajo la mirada de la fe”, organizados por la revista Desde la Fe de la Arquidiócesis Primada de México en colaboración con la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

Coppola aclaró que la enseñanza en la Iglesia dice que es un deber votar para mantener la democracia porque es “la mejor forma de gobierno que se ha encontrado hasta ahora en la historia de la humanidad”.

"Tenemos que votar en conciencia, según nuestro parecer, según nuestra apreciación… Una de las enfermedades de un voto es si el voto es comprado o es vendido, y eso pasa a veces en muchos países del mundo y también en México”, dijo.

Expuso que la información que tiene de México es que ningún partido se opone a la doctrina de la Iglesia católica, pero tampoco ninguno la adopta en su totalidad, por lo que los votantes no deben fijarse en el partido sino en el candidato.

“Es muy fácil criticar a los gobernantes, pero muchas veces nos olvidamos que somos nosotros quienes los hemos votado, somos nosotros quienes los elegimos. Entonces, es muy importante elegir bien”, dijo.

CEM pide elegir con libertad

Horas antes del arranque de los foros, programados el 6, 20 y 27 de mayo, la CEM emitió el pronunciamiento “Elegir con libertad para exigir con responsabilidad”, donde exhorta a la población a ejercer un voto “libre, secreto y en conciencia”, defendiendo en las urnas “los valores esenciales que configuran el bien común, sin los cuales, hasta la misma democracia puede estar en riesgo”.

“Una conciencia rectamente formada es capaz de iluminar las decisiones concretas para promover la dignidad de la persona humana, la defensa de la vida (de todas las vidas) desde la concepción y hasta la muerte natural, el matrimonio y la familia como núcleos fundamentales del bienestar social, la atención a las múltiples regiones que se ven amenazadas por el yugo del crimen organizado, la plena vigencia del derecho humano a la libertad religiosa, la auténtica democracia, la opción preferencial por los más pobres y el compromiso activo por el cuidado del medio ambiente. Hoy, más que nunca, el bien común reclama más acciones que discursos”, apuntaron.

La CEM subrayó que los ministros de culto de las iglesias no deben ni pretenden hacer propaganda o proselitismo a favor o en contra de cualquier candidato, agrupación o partido político.

“Somos conscientes que nuestra doctrina social nos enseña que la fe en Jesucristo puede dar lugar a compromisos políticos diversos. En este sentido, todos estamos llamados a formar nuestra conciencia y a proponer y defender con libertad y creatividad los valores esenciales que configuran el bien común, sin los cuales, hasta la misma democracia puede estar en riesgo. Los obispos mexicanos sabemos bien que es necesario cuidar los fundamentos de la democracia y las instituciones que la salvaguardan”, expusieron.

Por Iván E. Saldaña

EAA