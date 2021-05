Necesario privilegiar el respeto a la Constitución: Pamela San Martín

La exconsejera electoral Pamela San Martín Ríos y Valles, aseguró que el ambiente político está enrarecido por las constantes pugnas entre el presidente Andrés Manuel López Obrador, los Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y la falta de definición de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En entrevista con el periodista Javier Solórzano para el Heraldo Radio, la académica avaló la decisión del Tribunal Electoral respecto a la cancelación de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raul Morón en Guerrero y Michoacán respectivamente, asegurando que la decisión fue correcta por el antecedente que marca la rendición de cuentas, ya que al no hacerlo se generan conflictos como lo que sucedió en la elección de 2012 y no tiene nada que ver con los perfiles que tienen los afectados.

En cuanto a la decisión por parte de Morena para poner a Evelyn Salgado como sustituta de su padre a la gubernatura de Guerrero, San Martín aseguró que esa decisión es del partido que la postuló y puntualizó que antes de ver si es viable o no, se debería analizar los méritos y credenciales para poder ser electa y lamentó que en otras ocasiones se “juegue” con las mujeres para después quitarlas del cargo y darle el poder a un hombre.

Respecto a si podría o no conseguir la victoria el próximo seis de junio, la exconsejera afirmó que de acuerdo con las últimas encuestas existe una ventaja amplia por parte de Morena para conseguir esa gubernatura, sin embargo, pidió esperar a la elección para reafirmar esa percepción, ya que el electorado “castiga” a los buenos y malos gobiernos y eso incluye a Morena y a los demás partidos.

Contrario a la Constitución

Sobre las acusaciones que el presidente López Obrador hizo durante una de la mañaneras en las que señaló al candidato del PRI y PRD a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza, San Martín indicó que le parece absolutamente contrario a la Constitución que el presidente intervenga, lo que ha derivado en diversos pronunciamientos por parte del INE, sin embargo, señaló que desearía que el propio Tribunal Electoral “levantará la mano” en estos casos.

“Esperaríamos que el TEPJF hiciera también un pronunciamiento, y esto tiene una incidencia en las campañas, estamos ante una violación clara a lo que está prohibido en la Constitución, fue una decisión que se tomó desde el 2006 cuando Fox tomó partido en las elecciones…”

Además de considerar que la intervención del presidente no va acorde con lo establecido en la Constitución, San Martín afirmó que es lamentable que los electores no escuchen propuestas por parte de quienes se supone deberían encabezar el diálogo y la discusión en la esfera política, en este caso los candidatos, y estemos inmersos en las pugnas entre el presidente, el INE y la falta de definiciones claras por parte del Tribunal Electoral.

“Estamos en un proceso de incertidumbre también por las actuaciones tardías del TEPJF, sobre las reglas se está gestando la discusión, esas ya estaban puestas y no estamos ante circunstancias que nos debieran sorprender”.

Finalmente, la académica indicó que “se está marcando la agenda electoral bajo una lógica polarizante, nos está haciendo perder de vista el fondo de las cosas, la discusión es sobre buenos y malos, pero no nos ponemos a discutir que en el fondo están las reglas de fiscalización o la sobrerrepresentación de los partidos… además de que nos debe preocupar que no estamos al pendiente de las propuestas, y la oposición no tiene otros argumentos más que las propias críticas al presidente de la República”.

