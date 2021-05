Rubén Rocha y constructores se comprometen a impulsar la fuente de empleos del sector

En el marco del día de la Santa Cruz, el candidato de Morena y PAS a la gubernatura de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se reunió por la mañana con integrantes del sector de la construcción de todo el estado, a quienes propuso realizar una planeación en materia de obra publica, para que en la entidad se de un desarrollo sustentable y sostenido del gobierno en esta materia, y para lo cual se instalará una mesa de trabajo.



El abanderado morenista afirmó que habrá una relación cercana con los constructores del estado, "vamos a caminar juntos para construir a Sinaloa; esto es parte de la cuarta transformación que se instaurará en nuestra entidad con el apoyo de la ciudadanía."



Agregó que el perfil más importante de la cuarta transformación es evitar la corrupción, tema central en la asignación de la obra pública: "Necesitamos que no vayan a buscar quien los apadrine para que les den una obra, sino que todos puedan tener obra, vamos a evitar la corrupción al igual que los moches”.



Más tarde en evento con trabajadores de la construcción con quienes sostuvo un diálogo cercano comentó: “Se han perdido muchos empleos aquí en Sinaloa por la pandemia, un 30% en el área de la construcción, se requiere recuperarlos, no tengo la menor duda que la industria de la construcción es muy dinámica en este aspecto, ya que se que vincula con 40 actividades económicas y ello revitaliza la economía del estado”.



Vamos a priorizar que haya obras públicas de corte social que eleven la calidad de vida de los sinaloenses por encima de obras faraónicas, onerosas, que aunque son mas rentables electoralmente por su visibildad, no tienen un impacto directo en el bienestar de nuestras familias y su entorno inmediato.



“Procuraremos siempre ser un gobierno que voltee hacia la gente que menos tiene, trabajaremos en que se mejoren las condiciones de los trabajadores. No es posible que haya trabajadores sin prestaciones y sin servicios de salud”, destacó.

brc